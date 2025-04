Dla pracowników związanych z tą branżą i Zakładem Ceramicznym nie było to jednak nic nowego. W 2017 roku prezydent Andrzej Duda podarował księciu Williamowi i księżnej Kate serwis kawowy wyprodukowany w Bolesławcu. Ceramikę na Dolnym Śląsku kupował także Pentagon. Przez lata do Bolesławca spływały zamówienia z całego świata, a znacząca ich część ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze 15-10 lat temu ok. 80-90 proc. produkcji tej firmy trafiało na rynki zagraniczne, z czego połowa na amerykański.