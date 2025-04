Tylko do piątku w naszym kraju utrzyma się słoneczna, wiosenna aura. W sobotę nastąpi załamanie pogody i od tego dnia w większości Polski będziemy się zmagać z prawdziwym atakiem zimy . Sypnie śniegiem na nizinach, a na północy trzeba będzie uważać na zamiecie. Temperatura też gwałtownie spadnie. Można to zauważyć w najnowszej prognozie alertów pogodowych. Ostrzeżeń przed przymrozkami będzie coraz więcej .

W czwartek po południu synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali nowe ostrzeżenie pierwszego stopnia związane z przymrozkami . Obejmują one północną, południowo-zachodnią oraz południową część kraju. Żółte alerty IMGW obecnie obowiązują w następujących województwach:

W nocy z czwartku na piątek lokalnie w obniżeniach terenu temperatura spadnie do około -1 stopnia, a przy gruncie do -4 st. C.