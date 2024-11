Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu telewizji wPolsce24. To pierwsza rozmowa z prezesem Prawa i Sprawiedliwości po poparciu przez jego ugrupowanie Karola Nawrockiego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

- Będzie 10 grudnia - czy będzie tak jak zwykle, że chuliganeria zaatakuje tych, którzy są przy obydwu pomnikach, czy będzie osłaniać ich policja i to się zmieni? To będzie dobry przykład - ocenił.

Wybory. Karol Nawrocki kontra Rafał Trzaskowski

Szef Zjednoczonej Prawicy zgodził się, że Karol Nawrocki jest kandydatem "o prostym, robotniczym pochodzeniu" , a Rafał Trzaskowski to przedstawiciel "globalistycznych elit" . -

- Wielu ludzi, którzy w ostatnich 35 latach dzierżyli władzę, to nie byli ludzie, którzy żyli skromnie i z Polską w sercu . Oni żyli ponad stan - stwierdził i dodał, że "ze względu na autentyczne dążenie do zakończeniu wojny polsko-polskiej, nie będziemy wchodzić w te podziały".

W przekonaniu Jarosława Kaczyńskiego Karol Nawrocki "da sobie radę" podczas kampanii wyborczej. - To jest człowiek, który jest w stanie odeprzeć i wytrzymać różne, bardzo ciężkie ataki. (...) Nic na niego nie ma - podkreślił.

Trudna sytuacja finansowa PiS u progu kampanii

- Zapytałem Karola Nawrockiego, czy on wytrzyma to piekielne obciążenie psychiczne i fizyczne razem z rodziną. Odpowiedział mi bardzo konkretnie: Jest w stanie zrobić takie rzeczy, które normalnego, młodego, zdrowego i silnego mężczyznę bardzo przerastają. To jest człowiek, który ma odporność czynnego sportowca - oznajmił Jarosław Kaczyński.