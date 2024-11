Na sali pojawili się politycy PiS oraz członkowie komitetu obywatelskiego , który zgłosi niezależnego kandydata na prezydenta Polski. Na jego czele stanie prof. Andrzej Nowak . - Żebyśmy szukali kandydatów, którzy poprowadzą kandydatów do nowych zwycięstw - tak swoją misję opisał ze sceny krakowski historyk.

Kaczyński wskazywał na dobre wskaźniki gospodarcze Polski w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat oraz za rządów Zjednoczonej Prawicy . - Pod każdym względem nastąpił ogromny postęp, w Europie, ale także poza Europą, naprawdę Polak potrafi - mówił. Lider PiS podkreślał "konieczność pójścia do przodu". - Dziś ten marsz został powstrzymany, jest już stagnacją albo cofaniem się w tył . Mówię tutaj tylko o kwestiach gospodarczych - kontynuował, atakując obecnie rządzących.

- Trzeba nam na czele państwa kogoś, kto jest polskim patriotą, który udowodnił to niejeden raz. Jest człowiekiem przenikliwym i - co jest bardzo ważne - zdrowego rozsądku - zachwalał Nawrockiego prezes PiS.

Wybory prezydenckie 2025. Kandydat PiS

Nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w 2025 roku trzymane było w tajemnicy niemal do samej konwencji w hali "Sokoła".

Początkowo mówiło się, że wybór zapadnie przed 11 listopada - to w narodowy Dzień Niepodległości PiS miało odkryć karty przed Polakami, ale tez przed kontrkandydatami w wyborach.

Ostatecznie termin ten został przełożony. Jak ustaliła Kamila Baranowska, reporterka Interii, PiS czekało na wyniki wewnętrznych badań , które miały dać odpowiedź na to, kto w drugiej turze będzie miał największe szanse z kandydatem Koalicji Obywatelskiej . Nieoficjalnie mówiło się też o tym, że PiS zwyczajnie czeka, na nazwisko kontrkandydata.

Jeszcze przed tygodniem mówiło się o trzech kandydata: Tobiaszu Bocheńskim, Przemysławie Czarnku i Karolu Nawrockim. Ostatecznie lista ta - o czym mówił Polsat News Ryszard Terlecki - została zawężona do dwóch osób: Czarnka i Nawrockiego. A wreszcie, co również wynikało z nieoficjalnych ustaleń Polsatu News i Interii - do samego Nawrockiego.