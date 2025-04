Niepewna pogoda na święta. Zwrot może nastąpić w Wielkanoc

Wkrótce zrobi się coraz cieplej, i to tuż przed Wielkanocą. Temperatury wzrosną i przez dużą część Wielkiego Tygodnia przekroczą 20 stopni. Miejscami termometry pokażą nawet 25 stopni Celsjusza. To jednak wcale nie oznacza, że w same święta nie mamy się czego obawiać. Możliwe bowiem, że właśnie wtedy pogoda wykona gwałtowny zwrot i znowu zrobi się chłodno. Może też zacząć intensywnie padać w wielu miejscach.