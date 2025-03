W dalszej części rozmowy "Ptah" został zapytany o swoje odczucia związane ze stratami osobowymi w jego jednostce. Żołnierz przyznał, że za każdym razem jest to dla niego bardzo trudne do zaakceptowania.

- Szczególnie, gdy jest to "głupia" śmierć. To taka, gdy nie posłuchali się tego, co mówiliśmy. Naprawdę ciężko mi to znieść - przyznał.