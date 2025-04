Debata w Końskich. Zaskakujące plany sztabów

Prawo i Sprawiedliwość cały czas stoi na stanowisku, że debata w Końskich powinna odbyć się z udziałem wszystkich pięciu telewizji informacyjnych i stawia to jako swój warunek. Druga strona nie bierze takiego scenariusza pod uwagę. W czwartek sztaby nie dogadały się co do formuły spotkania w Końskich, oskarżając się nawzajem o brak woli porozumienia.

Debata w Końskich. Sztaby okopane na swoich pozycjach

Piątkowy poranek nie przyniósł zmian. Wymieniane od rana pisma świadczą o tym, że sztaby obu kandydatów okopały się na swoich pozycjach.

"Podtrzymujemy chęć udziału Karola Nawrockiego w debacie. Jednocześnie podkreślamy, że debata powinna być prowadzona przez przedstawicieli 5 stacji telewizyjnych: Telewizji Polskiej w likwidacji, TVN, Polsat, TV Republika oraz wPolsce24" - napisał w oświadczeniu przesłanym do TVP sztab Karola Nawrockiego.

Sztab Rafała Trzaskowskiego podtrzymał za to gotowość do udziału w debacie telewizyjnej z udziałem trzech telewizji.

Dwie debaty w Końskich. Możliwe scenariusze i warianty

Przygotowania do debaty w Końskich ruszyły w piątek pełną parą. Debata Polsatu, TVN i TVP ma się odbyć o godzinie 20 w hali sportowej.

Na miejscu są także Telewizja Republika i Telewizja wPolsce24, które organizują własną debatę o godzinie 18.50 na rynku w Końskich.

Pewne jest jedynie to, że na debacie Republiki pojawi się kandydat PiS, a godzinę później na debacie Polsatu, TVN i TVP pojawi się kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Oba sztaby spodziewają się jednak niespodzianek ze strony rywali i szykują się na różne możliwe warianty.

- Jestem przekonany, że Karol Nawrocki będzie na debacie, postawiłbym dzisiaj pewnie na to 99 proc. szans - przekonywał dzisiaj w TVN24 Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Z kolei sztabowcy PiS mówią nieoficjalnie, że spodziewają się, że Trzaskowski pojawi się na debacie Republiki i wPolsce24 o godzinie 18.50.

Ile w tym psychologicznej gry, a ile realnych przewidywań, trudno powiedzieć.

Sztabowcy PiS nie wykluczają jeszcze jednego scenariusza w którym na debacie Republiki i wPolsce24 pojawia się więcej kandydatów.

- Był nawet taki pomysł, żeby poniedziałkową debatę wszystkich kandydatów przenieść do Końskich. Upadł, ale teraz jak okaże się, że i tak wszyscy będą na miejscu, to czemu by tak nie zrobić? - mówi nam jeden ze sztabowców PiS.

Niespodziewani goście na debatach w Końskich?

Jak pisaliśmy w Interii, niespodziewanie o swojej obecności w Końskich poinformował Szymon Hołownia, który wedle kampanijnego planu miał w piątek popołudniu odwiedzić województwo dolnośląskie, a konkretnie Wałbrzych i Świdnicę. Zmienił jednak plany i przyjedzie do Końskich.

„Sytuacja się zmieniła. Nie pozwolę wykluczyć połowy Polski z wyborów. O ich wyniku mają rozstrzygać ludzie, nie kandydaci z TV na telefon. Telewizja publiczna ma obowiązek bronić zasad wolnych i uczciwych wyborów. Jadę dziś do Końskich, by wystąpić w debacie” - poinformował w serwisie X Hołownia.

Dodał także, że weźmie udział w debacie, organizowanej przez Telewizję Republika.

"Jej widzowie zasługują, by usłyszeć o różnych wizjach Polski. Dalej czekam na umożliwienie debaty w Telewizji Publicznej" - przekazał marszałek Sejmu.

Także sztabowcy kandydata Konfederacji do ostatniej chwili rozważali, czy ich kandydat Sławomir Mentzen nie powinien zmienić planów i pojawić się wieczorem w Końskich.

- Nie ma decyzji, ale nie mówimy "nie", rozważamy różne scenariusze - mówił Interii Bartosz Bocheńczak, szef sztabu Mentzena.

Sam Mentzen ostatecznie poinformował w serwisie X, że choć jest do tego namawiany, to do Końskich nie pojedzie i będzie realizował własny plan - dziś ma spotkanie w Ustrzykach Dolnych.

Sytuacja jest jest jednak, jak widać, mocno dynamiczna, a do wieczora może się jeszcze wiele wydarzyć.

Starcie Nawrockiego z Trzaskowskim? W PiS mają wątpliwości

W samym sztabie PiS także trwają narady dotyczące możliwych scenariuszy, także tego, w którym Nawrocki jednak idzie na debatę do Trzaskowskiego na godzinę 20 do hali sportowej. W sztabie PiS są zwolennicy takiego rozwiązania.

- Powinien iść i pozamiatać, zwłaszcza, że druga strona się tego nie spodziewa. Przeciąłby wszystkie spekulacje, że jest nijaki, nie ma zdania, że się obawia, że kombinuje. To byłby gejmczendżer - mówi nam jeden z polityków PiS.

Co ciekawe, zwolennikiem takiego rozwiązania jest… sam kandydat PiS, który - jak mówią w sztabie - chciałby starcia z Rafałem Trzaskowskim.

- Od tego jest sztab, by kalkulować, myśleć racjonalnie i trzymać się planu, a nie dawać ponieść emocjom i oczekiwaniom mediów, w większości nam nieprzychylnych - studzi emocje inny ze sztabowców.

Kierownictwo sztabu stoi na stanowisku, że Nawrocki weźmie udział w debacie pod warunkiem, że będzie to debata pięciu telewizji.

- W innym wypadku to będzie ustawka na nierównych zasadach. Pułapka, w którą nie możemy dać się złapać - przekonuje nas sztabowiec PiS. - Zwłaszcza, że Karol nie ma doświadczenia w debatach i wysyłanie go do jaskini lwa, bez żadnych ustaleń jest bardzo ryzykowne na tym etapie kampanii - tłumaczy.

Oprócz dwóch debat w Końskich, na poniedziałek planowana jest jeszcze jedna debata wszystkich kandydatów organizowana przez Telewizję Republika.

Swój udział potwierdzili w niej m.in. Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg i Krzysztof Stanowski. Udziału nie potwierdził Rafał Trzaskowski, w debacie uczestniczyć nie będzie Magdalena Biejat z Lewicy.

