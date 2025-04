Oświadczenie Polsatu w sprawie debaty prezydenckiej. "Najważniejszy jest widz"

Telewizja Polsat zgłosiła gotowość do współorganizowania debaty między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim, która ma odbyć się w piątek w miejscowości Końskie.

- Zależy nam, żeby nasi widzowie mogli zobaczyć debatę. Czy będzie 3 czy 5 czy 10 stacji, nie ma dla nas znaczenia. Najważniejszy jest widz. Ostateczną decyzję podejmą sztaby. Jako Polsat zawsze angażujemy się konstruktywnie w kreowanie odpowiednich warunków dla przeprowadzenia takich debat. Dotyczy to również innych kandydatów - przekazał Wiesław Walendziak, Członek Zarządu i Redaktor Naczelny Telewizji Polsat.

W środę Rafał Trzaskowski zamieścił w sieci wideo, w którym wezwał Karola Nawrockiego do debaty.

Podczas późniejszej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski przypomniał, że to "Karol Nawrocki wzywał go na debatę, a on tylko odpowiedział".