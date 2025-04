Chciał uciec z Niemiec do Polski. 25-letni migrant zaatakował pogranicznika

Podczas próby przekroczenia granicy polsko-niemieckiej obywatel Syrii zaatakował polskiego pogranicznika. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. 25-latek nie miał zgody na przekroczenie granicy, za to legitymował się niemiecką kartą pobytu. Nie wiadomo, dlaczego zmierzał na Wschód.