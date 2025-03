- W związku ze wszczęciem nowego śledztwa i wątpliwościami co do winy Piotra postanowiłem złożyć wniosek o przerwę w odbywaniu kary - mówi w rozmowie z Interią mecenas Paweł Głuchowski , który pomaga Piotrowi. - Są trzy przesłanki , pozwalające na podjęcie decyzji o przerwie: ciężka choroba, względy rodzinne oraz względy osobiste . Powołałem się na tę ostatnią, ale sąd uznał, że Piotr ma zostać w zakładzie karnym. Odwołałem się od tej decyzji i teraz sprawę rozpatrzy Sąd Apelacyjny w Gdańsku - dodaje mecenas.

Dodatkowo przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczy się odrębne postępowanie , które, w przypadku pozytywnej decyzji może doprowadzić do ponownego wszczęcia sądowego procesu w sprawie Piotra, które w efekcie może doprowadzić do jego uniewinnienia.

Już w dzieciństwie lekarze stwierdzili u Piotra Mikołajczyka zaburzenia sfery emocjonalno-społecznej i wydali zaświadczenie o niepełnosprawności . Choć fizycznie rozwijał się prawidłowo, to jego intelekt pozostał na poziomie 10-letniego dziecka. Piotr musiał powtarzać zerówkę i pierwszą klasę . Miał problemy z tworzeniem zdań złożonych, a odpowiadając na pytania, używał niemal wyłącznie słów "tak" i "nie". Często wracał do domu brudny i nie dbał za bardzo o higienę.

Po zatrzymaniu Piotra i dotarciu na komendę policjanci wrzucili mężczyznę pod prysznic, oblali zimną wodą, krzyczeli i powiedzieli, że jeśli się przyzna, to dostanie łagodny wyrok, a na koniec opowiedzieli o szczegółach zabójstwa. Mężczyzna przez 40 minut nie przyznawał się do winy. Śledczy nie nagrywali, ani nie protokołowali tej części przesłuchania. W pewnej chwili miał powiedzieć: "No to ja się przyznam".