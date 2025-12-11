Wojna w Ukrainie
Zapiski, które "wywracają sytuację do góry nogami". USA kontra Europa

Do planu pokojowego USA miały dołączyć niejawne załączniki, które w Europie wzbudziły niemałą konsternację. Nie wiemy, czy mamy brać to na poważnie - mówią urzędnicy, z którymi rozmawiał "WSJ". Przy stole negocjacyjnym toczyć ma się "walka na wizje" o zamrożone aktywa Rosji, ale i warunki jej powrotu na salony. To wywraca sytuację do góry nogami - pada diagnoza.

Mężczyzna w garniturze z charakterystycznymi jasnymi włosami siedzi przy biurku, wymieniając dokumenty z drugim mężczyzną w garniturze. Na pierwszym planie znajduje się nakładka z mapą satelitarną Europy, obejmująca fragmenty kontynentu, Alpy oraz Bałk...
Media o amerykańskich planach po wojnie - chodzi o Ukrainę i RosjęPlanet Observer / UIG / EAST NEWS | Jabin Botsford / The Washington PostGetty Images

  • Amerykańskie dokumenty dotyczące odbudowy Ukrainy i planów wobec Rosji wywołały ostry spór z europejskimi partnerami.
  • USA proponują wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na projekty w Ukrainie oraz rozważają zgodę powrót Rosji do globalnej gospodarki.
  • Europejscy politycy obawiają się konsekwencji amerykańskich pomysłów, widząc w nich potencjalne wzmocnienie Rosji i nowe podziały na kontynencie.
O dokumentach, które miały trafić z USA w ręce europejskich partnerów, pisze "The Wall Street Journal". Chodzi o dokumentację, która dołączona miała zostać do aktualnych propozycji pokojowych. Zapisy te nie są publiczne.

Kilka jednostronicowych załączników przedstawiać ma wizję Stanów Zjednoczonych dotyczącą odbudowy Ukrainy po wojnie, a także przywrócenia Rosji do grona pełnoprawnych graczy w globalnej gospodarce.

Według ustaleń mediów propozycje te miały wywołać "intensywną walkę" przy stole negocjacyjnym między Amerykanami a europejskimi liderami. "Wyniki tych negocjacji mogą głęboko zmienić gospodarczą mapę kontynentu" - ocenia "WSJ".

Wojna w Ukrainie a plany USA. Media o niejawnych załącznikach

W dokumentach mają być omówione "szczegółowe plany" dla amerykańskich firm i innych przedsiębiorstw, które miałyby wykorzystać około 200 miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów na projekty w Ukrainie - w tym budowę centrum danych, które zasilane byłoby przez elektrownię jądrową obecnie okupowaną przez rosyjskie wojska.

Z kolei w innym załączniku mowa ma być o wizji USA w sprawie powrotu rosyjskiej gospodarki do łask. W ramach tej strategii amerykańskie firmy inwestowałyby w strategiczne sektory, od wydobycia metali ziem rzadkich przez wydobycie ropy naftowej w Arktyce, po pomoc w przywróceniu rosyjskich dostaw energii na zachód Europy i do innych części świata.

    "WSJ" pisze także o reakcjach europejskich urzędników, którzy zapoznali się z amerykańskimi projektami. "Niektórzy stwierdzili, że nie są pewni, czy niektóre propozycje USA należy brać na poważnie" - czytamy.

    Jeden z rozmówców miał porównać zapisy dotyczące Ukrainy i Rosji do wizji Donalda Trumpa w sprawie budowy Riwiery w Strefie Gazy. Inny, omawiając wątki dotyczące umów energetycznych między USA a Rosją, stwierdził, że to "ekonomiczna wersja konferencji z 1945 roku, kiedy zwycięzcy II wojny światowej podzielili Europę". - To jak Jałta - dodał.

    Negocjacje pokojowe i niejawne plany USA. Chodzi o biznes?

    Amerykańska gazeta przypomina, że od czasu inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku Europa (z drobnymi wyjątkami, np. Węgry - red.) usiłuje odciąć się od dostaw surowców z Rosji, by uszczuplić zarobki Kremla, ale i uniezależnić się od wroga.

    Europa ma też inny plan na zamrożone rosyjskie aktywa. Te miałyby zostać przekazane Kijowowi w ramach pożyczki, by mógł kupić broń i kontynuować obronę, jednak w tej sprawie także brak jednolitego stanowiska.

    Konflikt przy stole negocjacyjnym nie dotyczy już tylko terytoriów, ale w coraz większym stopniu biznesu - konstatują autorzy. Co ciekawe - jak wskazują - spór przeciwstawia nie tylko Rosję Ukrainie, ale także USA Europie.

    Europejscy politycy boją się, że takie podejście USA dałoby Rosji wytchnienie, by pobudzić gospodarkę i odbudowywać pozycję militarną.

    Powołując się na niektórych europejskich rozmówców, "WSJ" pisze o "szaleńczym wyścigu, by zdążyć, nim USA narzucą własne rozwiązania".

    Tymczasem zaangażowani w rozmowy urzędnicy z USA twierdzą, że pomysł UE na wykorzystanie aktywów Rosji szybko by je wyczerpał. Oni z kolei mają plan na inwestycję tych środków. Pod amerykańskim zarządem kwota ta mogłaby wzrosnąć do 800 miliardów dolarów - miał powiedzieć jeden z oficjeli.

    Kanclerz Niemiec Friedrich Merz miał na spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim i premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem stwierdzić, że jest "sceptycznie nastawiony do propozycji USA".

    Spór USA i Europy o podejście do Rosji. "Wywraca do góry nogami"

    "Transatlantycka debata wywraca do góry nogami prawie pół wieku polityki USA i Europy wobec Moskwy" - pisze "WSJ".

    Dziennikarze wskazują, że prezydenci Stanów Zjednoczonych, od Ronalda Reagana po Trumpa za pierwszej kadencji, naciskali na Europę, by przemyślała swoją zależność od surowców z Moskwy.

    "Europa z kolei trzymała się polityki zwanej 'zmiana poprzez handel', wierząc, że więzi gospodarcze Zachodu z Moskwą powstrzymają Kreml przed rozpoczęciem inwazji, a nawet wesprą procesy prodemokratyczne w tym kraju" - pisze amerykański dziennik.

    "Trump, w czasie drugiej kadencji, ma podobną strategię. Z tą jednak różnicą, że nie oczekuje, że Rosja stanie się demokratyczna" - podsumowuje "WSJ".

    Źródło: "The Wall Street Journal"

