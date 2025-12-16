Trump uderza w brytyjskiego nadawcę. W tle gigantyczna suma
Donald Trump pozwał brytyjskiego nadawcę BBC o 10 milinów dolarów w związku z "ogromnymi szkodami wizerunkowymi i finansowymi". Amerykański przywódca zarzucił stacji, że zniesławiła go prezentując zmanipulowaną wypowiedź. Pracownicy Trumpa ocenili działanie medium za "bezczelną próbę ingerencji w wybory prezydenckie". Głos w sprawie zabrał rzecznik nadawcy.
W skrócie
- Donald Trump złożył pozew przeciwko BBC, domagając się odszkodowania za rzekome szkody wizerunkowe i finansowe spowodowane zmanipulowaną wypowiedzią.
- Kontrowersyjny program BBC sugerował, że Trump podżegał swoich zwolenników do ataku na Kapitol.
- BBC przeprosiło za błąd, lecz odrzuciło żądania finansowe Trumpa, nie zmieniając swojego stanowiska.
Pozew złożono w poniedziałek w sądzie federalnym w Miami na Florydzie. Zarzucono w nim również złamanie obowiązujących na Florydzie przepisów o nieuczciwych praktykach handlowych. Za każdy z tych czynów Trump domaga się po 5 mld dolarów. Adwokaci prezydenta argumentują, że BBC wyrządziła Trumpowi "ogromne szkody wizerunkowe i finansowe".
"Dawniej ciesząca się szacunkiem, a obecnie zhańbiona BBC zniesławiła prezydenta Trumpa, celowo, złośliwie i podstępnie przerabiając jego przemówienie w bezczelnej próbie ingerencji w wybory prezydenckie w 2024 r." - napisali prawnicy prezydenta USA.
USA. Donald Trump pozwał BBC. Nadawca odrzucił żądanie prezydenta
Chodzi o program "Panorama" wyemitowany przez BBC w październiku 2024 roku, przed wyborami prezydenckimi w USA, w którym zmontowano trzy fragmenty wystąpień Trumpa ze stycznia 2021 roku w sposób sugerujący, że polityk w jednej, ciągłej wypowiedzi jednoznacznie zachęcał swoich zwolenników do szturmu i zamieszek na Kapitolu.
Brytyjski nadawca wystosował w listopadzie przeprosiny za zmanipulowanie wypowiedzi prezydenta USA, a jednocześnie odrzucił żądanie Trumpa o odszkodowanie finansowe.
BBC odpowiada na pozew Trumpa. "Bez zmian"
W złożonym w poniedziałek pozwie podkreślono, że BBC, pomimo przeprosin, "nie wykazała żadnej skruchy za swoje przewinienie ani nie podjęła żadnych znaczących zmian instytucjonalnych, które zapobiegłyby przyszłym nadużyciom dziennikarskim" - podał Reuters.
Rzecznik BBC przekazał wcześniej w poniedziałek agencji, że prawnicy Trumpa nie nawiązywali kolejnych kontaktów z nadawcą. - Nasze stanowisko pozostaje bez zmian - dodał.
Trump idzie na wojnę z mediami. Prezydent uderza w amerykański dziennik
To kolejny wyraz niezadowolenia Trumpa ze sposobu, w jaki przedstawiają go media. Wcześniej oskarżył dziennik "New York Times" o "ciągłe publikowanie fałszywych raportów w celu zniesławienia i poniżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych". Chodziło o artykuł odnoszący się do stanu zdrowia prezydenta. Stwierdzono w nim, że Trump "traci wigor".
Amerykański przywódca stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych, że dla USA byłoby najlepiej, gdyby gazeta przestała wychodzić.