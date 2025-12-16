W skrócie Donald Trump złożył pozew przeciwko BBC, domagając się odszkodowania za rzekome szkody wizerunkowe i finansowe spowodowane zmanipulowaną wypowiedzią.

Kontrowersyjny program BBC sugerował, że Trump podżegał swoich zwolenników do ataku na Kapitol.

BBC przeprosiło za błąd, lecz odrzuciło żądania finansowe Trumpa, nie zmieniając swojego stanowiska.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pozew złożono w poniedziałek w sądzie federalnym w Miami na Florydzie. Zarzucono w nim również złamanie obowiązujących na Florydzie przepisów o nieuczciwych praktykach handlowych. Za każdy z tych czynów Trump domaga się po 5 mld dolarów. Adwokaci prezydenta argumentują, że BBC wyrządziła Trumpowi "ogromne szkody wizerunkowe i finansowe".

"Dawniej ciesząca się szacunkiem, a obecnie zhańbiona BBC zniesławiła prezydenta Trumpa, celowo, złośliwie i podstępnie przerabiając jego przemówienie w bezczelnej próbie ingerencji w wybory prezydenckie w 2024 r." - napisali prawnicy prezydenta USA.

USA. Donald Trump pozwał BBC. Nadawca odrzucił żądanie prezydenta

Chodzi o program "Panorama" wyemitowany przez BBC w październiku 2024 roku, przed wyborami prezydenckimi w USA, w którym zmontowano trzy fragmenty wystąpień Trumpa ze stycznia 2021 roku w sposób sugerujący, że polityk w jednej, ciągłej wypowiedzi jednoznacznie zachęcał swoich zwolenników do szturmu i zamieszek na Kapitolu.

Brytyjski nadawca wystosował w listopadzie przeprosiny za zmanipulowanie wypowiedzi prezydenta USA, a jednocześnie odrzucił żądanie Trumpa o odszkodowanie finansowe.

BBC odpowiada na pozew Trumpa. "Bez zmian"

W złożonym w poniedziałek pozwie podkreślono, że BBC, pomimo przeprosin, "nie wykazała żadnej skruchy za swoje przewinienie ani nie podjęła żadnych znaczących zmian instytucjonalnych, które zapobiegłyby przyszłym nadużyciom dziennikarskim" - podał Reuters.

Rzecznik BBC przekazał wcześniej w poniedziałek agencji, że prawnicy Trumpa nie nawiązywali kolejnych kontaktów z nadawcą. - Nasze stanowisko pozostaje bez zmian - dodał.

Trump idzie na wojnę z mediami. Prezydent uderza w amerykański dziennik

To kolejny wyraz niezadowolenia Trumpa ze sposobu, w jaki przedstawiają go media. Wcześniej oskarżył dziennik "New York Times" o "ciągłe publikowanie fałszywych raportów w celu zniesławienia i poniżenia prezydenta Stanów Zjednoczonych". Chodziło o artykuł odnoszący się do stanu zdrowia prezydenta. Stwierdzono w nim, że Trump "traci wigor".

Amerykański przywódca stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych, że dla USA byłoby najlepiej, gdyby gazeta przestała wychodzić.

"Niebezpieczne dla prezydenta". Krzysztof Śmiszek uderza w szefa BBN Polsat News Polsat News