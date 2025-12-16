W skrócie W wyniku eksplozji w budynku mieszkalnym w Trévoux zginęło dwoje małych dzieci oraz rannych zostało co najmniej siedem osób.

Eksplozja poważnie osłabiła konstrukcję budynku, a służby ratunkowe natychmiast ruszyły do akcji, angażując 50 strażaków i psy służbowe.

Trwa ustalanie przyczyn wybuchu, jedna z nieoficjalnych hipotez wskazuje na wyciek gazu.

Jak informuje France24, do eksplozji doszło w poniedziałek około godziny 17:30 na parterze czteropiętrowego budynku mieszkalnego. Choć budynek się nie zawalił, zdarzenie znacznie osłabiło jego konstrukcję.

- Niestety, dwoje małych dzieci poniosło śmierć. Zgon stwierdzono po próbach reanimacji przez zespoły ratunkowe - wyjaśnił urzędnik administracyjny, cytowany przez portal, wskazując, że ofiary były w wieku trzech i pięciu lat.

W wyniku eksplozji poszkodowanych zostało siedem kolejnych osób. Pięć z nich zostało przewiezionych do lokalnych szpitali. Pozostałe dwie osoby odniosły "drobne obrażenia".

Bezpośrednio po wybuchu na miejscu pojawiły się służby. Jak poinformował portal lyoncapitale.fr, w akcję zaangażowano 50 strażaków, a także wielu ratowników medycznych. Do działań wykorzystano również psy służbowe, które zajmowały się sprawdzaniem, czy nie ma innych ofiar.

Władze wciąż pracują nad ustaleniem okoliczności zdarzenia. Zgodnie z informacjami France24, jedna z nieoficjalnych hipotez wskazuje na to, że mogło dojść do wycieku gazu. Mieszkańcy Trévoux proszeni są o trzymanie się z dala od budynku.

Kolejnym wyzwaniem jest zorganizowanie miejsc noclegowych dla osób, które nie ucierpiały w wyniku eksplozji. Zgodnie z ustaleniami francuskich mediów, w budynku mieszkało około 70 osób. Prawie 50 z nich spędzi noc w sali gimnastycznej.

Źródła: France24, lyoncapitale.fr

