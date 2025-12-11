W skrócie Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronami na rosyjskie miasta, prowadząc do serii eksplozji i pożarów.

Znaczna liczba dronów została zestrzelona, także nad Moskwą i w jej okolicach. Wystąpiły zakłócenia w ruchu lotniczym i zamknięcie kilku lotnisk.

Ataki wywołały szkody w rosyjskich infrastrukturach przemysłowych i energetycznych, ale nie odnotowano ofiar wśród ludności cywilnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraina przeprowadziła w nocy serię ataków na obiekty położone na terenie Federacji Rosyjskiej. Mieszkańcy zgłaszali, że widzieli oraz słyszeli bezzałogowe statki powietrzne, które przelatywały wprost nad och głowami.

W mieście Wielki Nowogród słyszalne były także liczne eksplozje. Media donoszą, iż celem Ukrainy stał się m.in. zakład chemiczny należący do koncernu Acron.

Wojna w Ukrainie. Seria ataków na obiekty w Rosji. Huk i pożary w kraju

W pobliżu zakładu wybuchł potężny pożar, który widziany był z odległości nawet kilku kilometrów. Kanał w mediach społecznościowych Astra wyjaśnia, że Acron zajmuje się produkcją nawozów mineralnych i produktów przemysłowych.

"Wśród produktów znajduje się między innymi azotan amonu, którego składniki mogą mieć zastosowanie przemysłowe zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym" - przekazała Astra.

Siły ukraińskie przeprowadziły także atak w mieście Dorogobuż w obwodzie smoleńskim, a według medialnych doniesień celem miała być tamtejsza elektrociepłownia. Na miejscu również wybuchł wielki pożar.

Ukraina-Rosja. Kijów zaatakował setkami dronów, pojawiły się też nad Moskwą

Na tym jednak niespokojna noc w Federacji Rosyjskiej się nie skończyła. Nad obwodem moskiewskim zestrzelonych zostało 40 statków bezzałogowych, z czego 32 zneutralizowano nad samą Moskwą. Przed atakiem ostrzegały syreny alarmowe.

Insider UA donosi, że z powodu nalotu dronów nad rosyjską stolicę, ponad 200 lotów z tamtejszego lotniska zostało opóźnionych bądź odwołanych. Federalna Agencja Transportu Lotniczego przekazała, że porty lotnicze: Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowskij zostały tymczasowo zamknięte.

Ataki przeprowadzono także w obwodzie briańskim, gdzie uszkodzone zostały cztery budynki mieszkalne i pięć samochodów. Nikt nie został poszkodowany. Z kolei w Woroneżu dron zerwał linię energetyczną, co spowodowało, że w części miasta zabrakło prądu i ogrzewania.

Bezzałogowce uderzyły również w obwodzie tulskim - tam uszkodzony został dom i budynek gospodarczy, jednak nikt nie został ranny. Łącznie w nocy nad Rosją - według resortu obrony - zestrzelono 287 bezzałogowych statków powietrznych.

Źródła: Telegram, Reuters, Interia

Bryłka w "Graffiti": Prezydent Nawrocki powinien spotkać się z prezydentem Zełenskim Polsat News