Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Zmasowany atak na Rosję. Ukraińcy wystrzelili drony, seria celnych uderzeń

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Ukraińcy przeprowadzili w nocy zmasowany atak na rosyjskie miasta. Łącznie nad całym krajem zestrzelonych miało zostać blisko 300 dronów, z czego kilkadziesiąt nad Moskwą. Z powodu licznych uderzeń, które doprowadziły do wielkich pożarów, tymczasowo zamknięto kilka lotnisk w Rosji.

Trzy kadry nocą z dużym pożarem lub eksplozją w tle, intensywne pomarańczowe światło rozświetla niebo, a na pierwszym planie widoczne są ciemne sylwetki budynków i samochodu.
Seria nocnych ataków na Rosję. Ukraina wystrzeliła setki dronów, wybuchły pożaryTelegram / exilenova_plusmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronami na rosyjskie miasta, prowadząc do serii eksplozji i pożarów.
  • Znaczna liczba dronów została zestrzelona, także nad Moskwą i w jej okolicach. Wystąpiły zakłócenia w ruchu lotniczym i zamknięcie kilku lotnisk.
  • Ataki wywołały szkody w rosyjskich infrastrukturach przemysłowych i energetycznych, ale nie odnotowano ofiar wśród ludności cywilnej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ukraina przeprowadziła w nocy serię ataków na obiekty położone na terenie Federacji Rosyjskiej. Mieszkańcy zgłaszali, że widzieli oraz słyszeli bezzałogowe statki powietrzne, które przelatywały wprost nad och głowami.

W mieście Wielki Nowogród słyszalne były także liczne eksplozje. Media donoszą, iż celem Ukrainy stał się m.in. zakład chemiczny należący do koncernu Acron. 

Wojna w Ukrainie. Seria ataków na obiekty w Rosji. Huk i pożary w kraju

W pobliżu zakładu wybuchł potężny pożar, który widziany był z odległości nawet kilku kilometrów. Kanał w mediach społecznościowych Astra wyjaśnia, że Acron zajmuje się produkcją nawozów mineralnych i produktów przemysłowych.

"Wśród produktów znajduje się między innymi azotan amonu, którego składniki mogą mieć zastosowanie przemysłowe zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym" - przekazała Astra.

Zobacz również:

Ukraińcy zniszczyli rosyjski system obrony powietrznej Buk. Atak przeprowadzono w obwodzie zaporoskim
Wojna w Ukrainie

Ukraińcy "zadali decydujący cios". Rosyjski sprzęt za miliony poszedł z dymem

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Siły ukraińskie przeprowadziły także atak w mieście Dorogobuż w obwodzie smoleńskim, a według medialnych doniesień celem miała być tamtejsza elektrociepłownia. Na miejscu również wybuchł wielki pożar.

    Ukraina-Rosja. Kijów zaatakował setkami dronów, pojawiły się też nad Moskwą

    Na tym jednak niespokojna noc w Federacji Rosyjskiej się nie skończyła. Nad obwodem moskiewskim zestrzelonych zostało 40 statków bezzałogowych, z czego 32 zneutralizowano nad samą Moskwą. Przed atakiem ostrzegały syreny alarmowe.

    Insider UA donosi, że z powodu nalotu dronów nad rosyjską stolicę, ponad 200 lotów z tamtejszego lotniska zostało opóźnionych bądź odwołanych. Federalna Agencja Transportu Lotniczego przekazała, że porty lotnicze: Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowskij zostały tymczasowo zamknięte.

    Ataki przeprowadzono także w obwodzie briańskim, gdzie uszkodzone zostały cztery budynki mieszkalne i pięć samochodów. Nikt nie został poszkodowany. Z kolei w Woroneżu dron zerwał linię energetyczną, co spowodowało, że w części miasta zabrakło prądu i ogrzewania.

    Bezzałogowce uderzyły również w obwodzie tulskim - tam uszkodzony został dom i budynek gospodarczy, jednak nikt nie został ranny. Łącznie w nocy nad Rosją - według resortu obrony - zestrzelono 287 bezzałogowych statków powietrznych.
    Źródła: Telegram, Reuters, Interia

    Zobacz również:

    Ukraińcy trafili w w terminal przeładunkowy gazu skroplonego w porcie Temriuk
    Wojna w Ukrainie

    Rosjanie walczyli z ogniem trzy dni. Ukraina potwierdza spektakularny atak

    Marcin Jan Orłowski
    Marcin Jan Orłowski
    Bryłka w "Graffiti": Prezydent Nawrocki powinien spotkać się z prezydentem ZełenskimPolsat News

    Najnowsze