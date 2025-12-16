W skrócie Obywatel Ukrainy próbował przekroczyć granicę z Rumunią na motorze, omijając kontrolę graniczną.

Mężczyzna nie zatrzymał się mimo zderzenia z barierką i próbował dalej uciekać pieszo.

Został zatrzymany przez ukraińskich strażników granicznych i przekazany policji.

Do nietypowego incydentu doszło w poniedziałek wieczorem na przejściu granicznym Porubne, na granicy Ukrainy z Rumunią.

Pilnujący przejazdu funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy zauważyli mężczyznę, który jadąc na rozpędzonym motorze próbował "sforsować" dzielące dwa państwa barierki.

"Mężczyzna planował wyjazd do Rumunii, ale nie zamierzał przechodzić kontroli granicznej i celnej" - czytamy w komunikacie ukraińskiej służby granicznej.

Ukraina. Mężczyzna próbował "sforsować" granicę na motorze

Informacja prasowa na temat incydentu została opatrzona filmem dokumentującym jego przebieg. Widać na nim motocyklistę, który na rozpędzonym motorze szybko zbliża się do punktu kontroli granicznej.

Mężczyznę próbuje powstrzymać jeden ze strażników. Podczas próby wyminięcia funkcjonariusza kierujący motorem uderza w bok barierki i spada z pojazdu. Nie zatrzymuje go to jednak - podnosi się na nogi i próbuje uciec na terytorium Rumunii pieszo.

Mężczyznę ostatecznie dogania i łapie funkcjonariusz Straży Granicznej. Uciekinierem okazuje się być urodzony w 1992 roku mieszkaniec obwodu lwowskiego, który, jak zaznaczono w komunikacie, nie miał powodu, który umożliwiałby mu legalne opuszczenie kraju.

Sprawca i motocykl zostali przekazani lokalnej jednostce policji.

