Prezydent Ukrainy ocenił, że gwarancje bezpieczeństwa dla jego państwa "są nadal na etapie ramowym". - To szczegółowy dokument, który wciąż wymaga dopracowania - wskazał, dodając, że sprzeciwia się takim ustępstwom terytorialnym, jak m.in. uznanie Donbasu za rosyjski.

Zełenski wyraził przekonanie, że "jesteśmy naprawdę blisko osiągnięcia gwarancji 'stabilnego bezpieczeństwa'". Ocenił również, że istotne dla jego kraju byłoby zawieszenie ataków na infrastrukturę energetyczną.

Zełenski o rozmowach w Berlinie. "Jesteśmy naprawdę blisko"

Powiedział także, że Stany Zjednoczone odgrywają znaczącą rolę w kontekście dążeń do zakończenia wojny w Ukrainie. Zdradził, że w najbliższy weekend ukraińscy oraz amerykańscy negocjatorzy mogą spotkać się w Stanach Zjednoczonych.

Wskazał, że zarówno Ukraina, jak i Amerykanie popierają pomysł zawieszenia broni do czasu Bożego Narodzenia. O tym, że taki plan może się nie ziścić, mówił w poniedziałek Donald Tusk, który wskazał, że osiągnięcie porozumienia do świąt jest "bardzo mało prawdopodobne".

- Wydaje mi się, że przede wszystkim dlatego, że Rosjanie na ten moment nie są zainteresowani negocjacjami pokojowymi czy przerwaniem ognia - powiedział polski premier.

Poniedziałkowe rozmowy w Berlinie. Zełenski komentuje

Prezydent Ukrainy powiedział w poniedziałek, że podczas rozmów w Berlinie omawiane były kwestie finansowe. - Ukraina liczy na wsparcie w wysokości 45 mld euro rocznie na cele obronne, jeżeli wojna będzie nadal trwała - wskazał, dodając, że "jeżeli działania wojenne zostaną wstrzymane, środki zostaną przeznaczone na odbudowę" kraju.

Zełenski zapowiedział dodatkowo, że Ukraina poprosi Stany Zjednoczone o więcej broni, jeżeli Rosja odrzuci plan pokojowy.

