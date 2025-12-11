W skrócie W Polsce zatrzymano rosyjskiego naukowca Aleksandra B., który jest ścigany przez Kijów.

Rosyjskie władze stanowczo zaprotestowały przeciw zatrzymaniu, nazywając sytuację 'absolutną tyranią prawną' i zapowiedziały podjęcie działań.

Ukraińska prokuratura oskarża naukowca o prowadzenie nielegalnych wykopalisk i konfiskatę cennych artefaktów na okupowanym terenie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych w rozmowie z Polsat News potwierdził, że na terytorium Polski zatrzymany został znany rosyjski naukowiec, jednocześnie wysoko postawiony przedstawiciel Muzeum Ermitaż. Informację jako pierwsze podało RMF FM.

Według rozgłośni chodzi o Aleksandra B., który jest kierownikiem działu archeologii starożytnej w rosyjskiej instytucji "Państwowy Ermitaż" - jednej z największych tego typu na świecie. Badacz znalazł się w Warszawie przejazdem w drodze z Holandii na Bałkany.

Rosja reaguje. Dmitrij Pieskow: Absolutna tyrania prawna

Rosyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że B. został zatrzymany po przybyciu do Warszawy. Archeolog był w trakcie podróży po Europie, gdzie w kilku miastach miał wygłosić serię wykładów.

"Został oskarżony przez Ukrainę o 'niszczenie dziedzictwa kulturowego' podczas wykopalisk archeologicznych na Krymie, co ministerstwo uznało za absurdalne" - podała kremlowska dyplomacja, cytowana przez Reutersa.

Sprawę skomentował rzecznik Kremla Dmirtij Pieskow, który określił zatrzymanie mianem "absolutnej tyranii prawnej". - Oczywiście będziemy domagać się poprzez kanały dyplomatyczne prawa do ochrony interesów naszego obywatela - zapowiedział.

Rosyjski naukowiec zatrzymany przez ABW. Jest ścigany przez Kijów

Na stronie petersburskiego muzeum dowiadujemy się, że Aleksandr B. jest także kustoszem kolekcji znalezisk archeologicznych z małych miasteczek nad Bosforem i kurhanów Półwyspu Kerczeńskiego, pochodzących z czasów antycznych. To właśnie za ten odcinek jego naukowej działalności Rosjanin jest ścigany przez Kijów.

Według tamtejszych władz mężczyzna przed dekadą kierował jedną z ekip poszukiwawczych na okupowanym terenie, pracując bez zezwoleń prowadził prace wykopaliskowe na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Ukraińscy śledczy twierdzą, że wskutek działalności Rosjan "doszło do częściowego zniszczenia obiektu dziedzictwa kulturowego".

Podczas prac archeologicznych grupa pod kierownictwem B. odkryła i skonfiskowała na rzecz Federacji Rosyjskiej skarb: 30 złotych monet, z których 26 było z wyrytym imieniem Aleksandra Wielkiego, a 4 zostały wybite za panowania jego brata Filipa III Arridaeusa.

Prokuratura Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasto Sewastopol doręczyły Aleksandrowi B. zaocznie zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia nielegalnych prac poszukiwawczych na terenie obiektu dziedzictwa archeologicznego.

"Graffiti": Czy Ziobro może liczyć na uczciwy proces? Wiceminister sprawiedliwości tłumaczy Polsat News Polsat News

"Graffiti". Cieszyński woli Brauna od Tuska? "Nie powtórzę tego" Polsat News