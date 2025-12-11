Rosja grzmi po zatrzymaniu w Polsce, zapowiada kroki. "Tyrania prawna"

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Aktualizacja

Strona rosyjska za "skandaliczne" uznała zatrzymanie przez ABW na terytorium Polski znanego rosyjskiego naukowca. Moskwa zapowiedziała, że rosyjscy dyplomaci będą pracować nad ochroną praw zatrzymanego. - Najważniejsze jest teraz doprowadzenie do jego uwolnienia - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i komentując sytuację nazwał ją "absolutną tyranią prawną".

Mężczyzna w garniturze z czerwoną krawatą stojący na tle ozdobnej zielonej tapety i bogato zdobionych drzwi, patrzący spokojnie w stronę aparatu.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskowa skomentował zatrzymanie rosyjskiego naukowca na terytorium PolskiRAMIL SITDIKOVAFP

W skrócie

  • W Polsce zatrzymano rosyjskiego naukowca Aleksandra B., który jest ścigany przez Kijów.
  • Rosyjskie władze stanowczo zaprotestowały przeciw zatrzymaniu, nazywając sytuację 'absolutną tyranią prawną' i zapowiedziały podjęcie działań.
  • Ukraińska prokuratura oskarża naukowca o prowadzenie nielegalnych wykopalisk i konfiskatę cennych artefaktów na okupowanym terenie.
Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych w rozmowie z Polsat News potwierdził, że na terytorium Polski zatrzymany został znany rosyjski naukowiec, jednocześnie wysoko postawiony przedstawiciel Muzeum Ermitaż. Informację jako pierwsze podało RMF FM.

Według rozgłośni chodzi o Aleksandra B., który jest kierownikiem działu archeologii starożytnej w rosyjskiej instytucji "Państwowy Ermitaż" - jednej z największych tego typu na świecie. Badacz znalazł się w Warszawie przejazdem w drodze z Holandii na Bałkany.

Rosja reaguje. Dmitrij Pieskow: Absolutna tyrania prawna

Rosyjski resort spraw zagranicznych poinformował, że B. został zatrzymany po przybyciu do Warszawy. Archeolog był w trakcie podróży po Europie, gdzie w kilku miastach miał wygłosić serię wykładów.

"Został oskarżony przez Ukrainę o 'niszczenie dziedzictwa kulturowego' podczas wykopalisk archeologicznych na Krymie, co ministerstwo uznało za absurdalne" - podała kremlowska dyplomacja, cytowana przez Reutersa.

    Sprawę skomentował rzecznik Kremla Dmirtij Pieskow, który określił zatrzymanie mianem "absolutnej tyranii prawnej". - Oczywiście będziemy domagać się poprzez kanały dyplomatyczne prawa do ochrony interesów naszego obywatela - zapowiedział.

    Rosyjski naukowiec zatrzymany przez ABW. Jest ścigany przez Kijów

    Na stronie petersburskiego muzeum dowiadujemy się, że Aleksandr B. jest także kustoszem kolekcji znalezisk archeologicznych z małych miasteczek nad Bosforem i kurhanów Półwyspu Kerczeńskiego, pochodzących z czasów antycznych. To właśnie za ten odcinek jego naukowej działalności Rosjanin jest ścigany przez Kijów.

    Według tamtejszych władz mężczyzna przed dekadą kierował jedną z ekip poszukiwawczych na okupowanym terenie, pracując bez zezwoleń prowadził prace wykopaliskowe na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Ukraińscy śledczy twierdzą, że wskutek działalności Rosjan "doszło do częściowego zniszczenia obiektu dziedzictwa kulturowego".

      Podczas prac archeologicznych grupa pod kierownictwem B. odkryła i skonfiskowała na rzecz Federacji Rosyjskiej skarb: 30 złotych monet, z których 26 było z wyrytym imieniem Aleksandra Wielkiego, a 4 zostały wybite za panowania jego brata Filipa III Arridaeusa.

      Prokuratura Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasto Sewastopol doręczyły Aleksandrowi B. zaocznie zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia nielegalnych prac poszukiwawczych na terenie obiektu dziedzictwa archeologicznego.

