Informacja o tym, że Steve Witkoff ma udać się w podróż do Federacji Rosyjskiej, pojawiła się jeszcze w środę. W czwartek rano samolot z wysłannikiem Donalda Trumpa na pokładzie przekroczył granicę z Rosją .

Rozmowy pokojowe. Wysłannik USA Steve Witkoff leci do Moskwy

O tym, że Witkoff znajduje się już nad terytorium Rosji powiadomił Reuters, powołując się na prokremlowską agencję Tass. Dane o locie amerykańskiego wysłannika zaczerpnięto z Flightradaru24, który służy do śledzenia tras samolotów.

Wysłannik Donalda Trumpa to niejedyny zagraniczny gość, który w czwartek składa wizytę w Moskwie. Do rosyjskiej stolicy przybył już przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka. Agencja BelTA przekazała, że ma on spotkać się z Władimirem Putinem. Prezydent Białorusi najprawdopodobniej będzie rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem o propozycji zawieszenia broni w Ukrainie, jaką przedstawiły Stany Zjednoczone.