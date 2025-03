Trump stwierdził, że współczesna broń ma potężną siłę, dlatego "ciężko pracują, by doprowadzić to (wojnę - red.) do końca".

- Są rzeczy w sprawach finansowych, które można zrobić i które będą bardzo złe dla Rosji. Byłoby to dla Rosji dewastujące - powiedział. - Nie chcę tego robić, bo chcę pokoju - dodał jednak. Trump przyznał, że sytuacja ta ma dla Kremla wiele minusów , ale mimo to zawieszenie broni " ma sens ".

Trump stwierdził, że gdyby udało się doprowadzić do zawieszenia broni, byłoby to "80 proc. sukcesu". Trump powiedział również, że to Ukrainę uważał za trudniejszego partnera do rozmów.