Nagrała interakcję z wombatem, chcą ją deportować. Oburzenie w Australii

Zwierzęta bierze na ręce, uwielbia polować, a przez swój najnowszy filmik może stracić wizę. Australijczycy są oburzeni zachowaniem amerykańskiej influencerki, która nagrała interakcję z małym wombatem. Pojawiły się głosy, by zbadać jej prawo do pobytu na Antypodach. W sprawie wypowiedział się nawet premier, który poradził turystce, by następnym razem spróbowała szczęścia z krokodylem.