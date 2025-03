Podczas wtorkowych rozmów delegacji USA i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej , Kijów zgodził się na amerykańską propozycję natychmiastowego 30-dniowego zawieszenia broni. Teraz Amerykanie mają zwrócić się w tej sprawie do Rosja n. Donald Trump zapowiedział, że do rozmowy z Kremlem dojdzie jeszcze w środę.

Porozumienie w sprawie opracowanego w Waszyngtonie rozejmu to tylko jedno z ustaleń po spotkaniu w Dżuddzie . USA przywróciły także przerwaną pomoc wojskową. Poza tym obie strony zgodziły się podpisać umowę surowcową . Rozmowy dotyczyły też szczegółów gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy , lecz przedstawiciele USA nie zdradzili, czy doszli w tej sprawie do porozumienia.

- Jeśli uda nam się skłonić Rosję do tego, będzie wspaniale . Jeśli nie, po prostu będzie się to toczyć dalej, a ludzie będą ginęli - mówił we wtorek wieczorem.

- Więc mam nadzieję, że on też się zgodzi i naprawdę myślę, że jeśli to zrobi, będziemy w 75 proc. drogi do końca, reszta to dokumentowanie i negocjowanie ustalonych pozycji - dodał.