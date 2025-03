Jak twierdzi amerykańskie medium, Wielka Brytania i Francja starają się stworzyć silną "koalicję chętnych" , aby wzmocnić ukraińską pozycję negocjacyjną w obliczu prób przeforsowania przez amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa nie do końca korzystnego dla Kijowa porozumienia z Rosją .

Anonimowi brytyjscy urzędnicy mieli powiedzieć agencji, że każde państwo chętne do dołączenia do koalicji jest pytane, jakie gwarancje bezpieczeństwa może udzielić. Tym, którzy odmawiają wysłania sił pokojowych do Ukrainy, proponuje się rozmieszczenie swoich sił lądowych w krajach sąsiadujących z Ukrainą, dostarczenie okrętów wojennych, w tym trałowców, samolotów, czołgów lub pomoc wywiadowczą.