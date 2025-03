We wtorek w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej doszło do spotkania delegacji Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Było to pierwsze spotkanie między stronami po burzliwej dyskusji między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem, do której doszło 28 lutego w Gabinecie Owalnym Białego Domu.