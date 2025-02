Specjalna misja Sikorskiego w USA. "Pierwszy raz pokazujemy to Amerykanom"

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wziął udział w prezentacji irańskiego drona, który został zestrzelony nad Ukrainą i przetransportowany do Stanów Zjednoczonych. Maszyna, jak podkreślił polityk, to dowód na sojusz Rosji i Iranu, który określił jako "oś chaosu". - Jest to sprawą dla Europy i świata, że Iran i Rosja współpracują w produkcji i wystrzeliwaniu setek takich dronów w obiekty niekoniecznie wojskowe - powiedział dyplomata na antenie Polsat News.