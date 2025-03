Sikorski zwróci się do prezydenta ws. ambasadorów. "Jestem zniecierpliwiony"

- Powiem szczerze, że jestem zniecierpliwiony tą sytuacją - powiedział Radosław Sikorski, odnosząc się do trwającego między MSZ a Andrzejem Dudą sporu, dotyczącego powoływania ambasadorów. Szef MSZ poinformował, że będzie prosił, by prezydent wstrzymał się z realizacją wniosków, ponieważ te zostaną wycofane. Zdaniem Sikorskiego lepiej będzie, by ambasadorowie dostali nominacje już od nowej głowy państwa.