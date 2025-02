Tunku Varadarajan ujawnił na łamach "Wall Street Journal", że zestrzelony w Ukrainie dron irańskiej produkcji trafił do bazy Saint Andrews we wtorek. Shahed 136 trafił tam na pokładzie transportowca C-130, należącego do polskich Sił Zbrojnych . Dziennikarz zdradził, że jako jedna z niewielu osób w USA miał szansę przyjrzeć się śmiercionośnej broni "w bezpiecznym i tajnym miejscu w nowojorskiej dzielnicy Queens".

"Dron został przewieziony przez ukraińskie i polskie siły specjalne, działające we współpracy z United Against Nuclear Iran, amerykańską organizacją non-profit. (Shahed 136 -red.) ma skrzydło w kształcie delty z widocznym dziobem, na którym może znajdować się głowica bojowa. Jego grafitowo-czarny kolor sprawia, że trudno go wykryć w nocy. Śmigła silnika bezzałogowca zostały uszkodzone, gdy został zestrzelony przez siły ukraińskie, ale reszta drona jest 'cudownie' nienaruszona. Ukraińcy unieruchomili go, a Polacy sprawdzili to dwukrotnie, zanim wysłali go do USA" - czytamy w amerykańskim dzienniku.