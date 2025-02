Rozmowę z gościem prowadzą redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki oraz dziennikarz Polsat News Przemysław Szubartowicz. Szefa polskiej dyplomacji prowadzący zapytali o zapowiedziany przez premiera Donalda Tuska rok przełomu w gospodarce, a także plany dotyczące działań samego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i rozwoju stosunków międzynarodowych.

- Zatrzymajmy się najpierw przy tych inwestycjach. Nareszcie. Jechaliśmy ileś lat na konsumpcji, teraz trzeba powrócić do inwestowania w przyszłość - rozpoczął szef MSZ Radosław Sikorski. Reklama

- W poprzednim tygodniu byłem w Gdańsku (...), widać było, że port w Gdańsku żyje, że jest rozbudowany, że to jest duży sukces - mówił minister. W swojej wypowiedzi wskazał także na Stocznię Gdańską. - To, że inwestycje ruszają, to bardzo dobrze, a ja marzę, żeby one też ruszyły w przemyśle zbrojeniowym - powiedział Sikorski.

Radosław Sikorski o konieczności przełomu. "Musimy nauczyć się od Ukraińców"

- My się musimy nauczyć od Ukraińców, jak wygląda nowoczesna wojna i zbudować to, co oni już mają - stwierdził polityk. - Ukraina w zeszłym roku wyprodukowała 1,5 miliona dronów, to jest ta linia obrony. W tym roku chcą wyprodukować 4,5 miliona. Ja bym marzył, żeby ta nasza dolina lotnicza na Podkarpaciu była też doliną dronów - przekazał minister spraw zagranicznych.

Sikorski skomentował także reakcję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w temacie przełomu i środków na rozwój gospodarki, który stwierdził, że to zbyt mało.

- Za jego (Kaczyńskiego - red.) czasów byliśmy pozbawieni finansowania np. z Krajowego Planu Odbudowy, bo łamano praworządność. Teraz te pieniądze przypłynęły. Będą kolejne - zapowiedział minister. Ponownie wskazał przy tym na istotę wydatków i inwestycji w sektorze zbrojeniowym, także w kontekście całej Unii Europejskiej. Stwierdził, że powinno się stworzyć międzynarodowy bank na rzecz zbrojeń. Reklama

Radosław Sikorski o relacjach USA - UE - Polska. W tle nowy ambasador

Radosława Sikorskiego w programie "Najważniejsze pytania" zapytano też o postać nowego ambasadora USA w Polsce. - To jest trochę tak, jakby nowy ambasador powiedział: "Albo jesteście z Ameryką, albo jesteście z UE" - podsumował Przemysław Szubartowicz, cytując dłuższą wypowiedź amerykańskiego wysłannika.

- To są słowa sprzed tego, jak Thomas Rose został kandydatem na ambasadora, w opozycji, poza władzą, w sektorze prywatnym ma się większe pole do komentowania. - Sprawa jest bardzo poważna, bo mam wrażenie, a wręcz wiedzę, że w USA nie wszyscy rozumieją, na czym UE polega, zresztą w Polsce też - mówił Sikorski.



- To, że UE jest jednolitym rynkiem, jest wielkim atutem dla USA, bo firmy amerykańskie są akurat tymi, które naturalnie operują na kontynentalną skalę - podkreślił minister.

- To rozgraniczenie między suwerennością a członkostwem w UE jest fałszywe. My polską suwerenność umacniamy, jesteśmy bardziej wpływowi. I mam nadzieję, że pan ambasador, jak u nas pobędzie, to to doceni - powiedział szef resortu dyplomacji. - Nie oczekujmy od UE, że będzie się zachowywała jak jednolite państwo, skoro nim nie jest, nie stawiajmy zadań, których nie będzie w stanie wykonać - mówił. Reklama

Program "najważniejsze pytania". Nowa jakość w telewizji

W dobie dominacji informacji krótkich i szybkich Polsat News wprowadza w telewizji nową jakość - zamiast pośpiechu i powierzchowności prowadzący program Piotr Witwicki i Przemysław Szubartowicz stawiać chcą na rozmowę z gośćmi.

Twórcy programu, czerpiąc inspirację z najpopularniejszych formatów podcastowych, stawiają na autentyczność, rzetelność i swobodną wymianę myśli.

- Chcemy wrócić do tego, co w dziennikarstwie najważniejsze - rozmowy, analizy, docierania do sedna. Nasz program to odpowiedź na chaos informacyjny i wszechobecne uproszczenia - mówi redaktor naczelny Interii, współprowadzący program oraz dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Polsat News Piotr Witwicki.

