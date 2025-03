Puste półki sklepowe. Panika we Francji po doniesieniach z USA

We Francji rosną ceny jajek, a półki sklepowe świecą pustkami. To efekt doniesień o rekordowych cenach jaj w USA - ocenia francuski państwowy komitet promocji jajek. Od początku roku ceny produktu wzrosły o 4,6 proc. Obecnie we Francji sto jaj kosztuje 19,6 euro. Dziennik "Le Monde" przewiduje, że sytuacja pogorszy się w czasie Świąt Wielkanocnych.