Polsat News: Radosław Sikorski leci do USA. W planach ważne spotkanie

Pod koniec stycznia doszło do pierwszej rozmowy telefonicznej Radosława Sikorskiego z Marco Rubio.

"Sekretarz Rubio potwierdził siłę i znaczenie relacji USA-Polska dla pokoju i dobrobytu transatlantyckiego. On i minister spraw zagranicznych Sikorski rozmawiali o pogłębianiu naszych więzi w szerokim zakresie wzajemnych interesów , w tym współpracy obronnej i bezpieczeństwie energetycznym" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka Departamentu Stanu Tammy Bruce.

Radosław Sikorski leci do USA. "Polsko-amerykańska przyjaźń ma silne fundamenty"

Wcześniej w Waszyngtonie planowane są w wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona oraz premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Dochodzi do nich w napiętym geopolitycznie czasie , czyli po rozmowach na linii USA-Rosja w Rijadzie na temat wojny w Ukrainie, a także Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.

Wojna w Ukrainie. Sikorski odpowiada na słowa Trumpa

Z kolei w środę minister spraw zagranicznych podczas wizyty w Brukseli był pytany o słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który zasugerował, że Ukraina powinna była sama doprowadzić do końca wojny.

- Można uniknąć dowolnej wojny poprzez kapitulację. Natomiast chodzi o to, żeby dojść do sprawiedliwego pokoju - powiedział Radosław Sikorski. Polityk PO mówił też, że decyzja o rozmieszczeniu ewentualnej misji pokojowej złożonej z europejskich wojsk będzie należała "do Ukrainy, a nie Rosji".