O sprawie informuje "The Wall Street Journal". Do jednego ze spotkań, na którym sekretarzowi obrony towarzyszyła żona, doszło 6 marca między Peterem Hegsethem a sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii Johnem Healeyem .

Według informacji pozyskanych przez "The Wall Street Journal" z Pentagonu także Philip Hegseth, brat szefa Pentagonu , miał udawać się z nim oficjalne delegacje.

Amerykański dziennik przypomina, że sekretarz obrony może zapraszać inne osoby na tego typu spotkania, lecz ze względów bezpieczeństwa należy ograniczać listę gości do minimum i uwzględniać na niej jedynie osoby ściśle związane z tematem rozmów.

Co więcej, od osób goszczących w spotkaniach oczekuje się poświadczenia bezpieczeństwa , którego - jak podkreśla dziennik - żona Hegsetha nie posiada.

To nie pierwsza kontrowersja, dotycząca urzędników obecnej administracji Donalda Trumpa.

W ostatnich dniach głośno było o aferze z udziałem Michael'a Waltza, który omyłkowo zaprosił do grupowego czatu, z udziałem urzędników na najwyższym szczeblu, redaktora naczelnego pisma "The Atlantic" Jeffreya Goldberga, który mógł śledzić dyskusję i miał wgląd do szczegółowych planów uderzenia USA w Jemenie.