"Ta deklaracja jest smutnym świadectwem złego przywództwa w Brukseli . Podczas gdy prezydent Donald Trump i prezydent Putin negocjują pokój, urzędnicy UE wydają bezwartościowe oświadczenia. Nie można prosić o miejsce przy stole negocjacyjnym. Trzeba na nie zasłużyć! Poprzez siłę, dobre przywództwo i inteligentną dyplomację. Stanowisko Brukseli - wspieranie zabijania tak długo, jak to konieczne - jest moralnie i politycznie nie do przyjęcia" - napisał w portalu X (dawniej Twitter) Viktor Orban .

"Lecę do Monachium ale Monachium nie robimy" (nawiązanie do polityki appeasementu premiera Chamberleina wobec III Rzeszy w 1938 roku prowadzącej do wybuchu II wojny światowej - red.) - zapewnił w sieci szef polskiego MSZ, który do wpisu załączył tekst oświadczenia. Radosław Sikorski w najbliższy weekend w stolicy Bawarii bierze udział w Konferencji Bezpieczeństwa.