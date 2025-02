Premier Węgier Viktor Orban udzielił wywiadu szwajcarskiemu dziennikowi "Neue Zuercher Zeitung", w którym podkreślił, że chciałby, aby jego kraj utrzymywał "otwarte relacje biznesowe" z Federacją Rosyjską, jednak Unia Europejska jest temu przeciwna.

- Ekonomicznie rzecz biorąc, żyjemy w świecie bez dominacji Zachodu. UE stale traci konkurencyjność. Nie ma żadnej strategii ani przywództwa. To co się tu dzieje jest żenujące - ocenił szef węgierskiego rządu, dodając, że Unia Europejska "nie jest w stanie kontrolować nawet tego, co dzieje się w jej obrębie".

Jak wskazał, nie udało nam się zapobiec wojnie między Rosją a Ukrainą, a "żaden globalny gracz nie zachowuje się w ten sposób".

Orban mówił o Rosji. "Łatwiej osiągnąć porozumienie niż z Brukselą"

Viktor Orban, pytany o kwestię toczącej się od blisko trzech lat pełnoskalowej wojny w Ukrainie stwierdził, że mówienie o Rosji jako o agresorze - co jak przypomniał premierowi Węgier dziennikarz, padło również z jego strony - jest "oficjalnym stanowiskiem UE", a on zachowuje się wobec niej lojalnie.

- Zostawmy ocenę historykom. Jestem politykiem i mamy decyzję UE. To zobowiązuje mnie do mówienia o "rosyjskiej agresji" - odparł, pytany o to, jakie jest jego podejście do tej kwestii. Ponadto Orban wyjaśnił, dlaczego krytykuje Unię Europejską za sposób prowadzenia polityki mającej na celu wspieranie Ukrainy. Jak stwierdził, kraje członkowskie popełniły duży błąd w lutym 2022 roku.

- Powinniśmy byli natychmiast odizolować konflikt, wymusić zawieszenie broni i rozpocząć negocjacje. Od samego początku było jasne, że zwycięstwo Ukrainy jest niemożliwe, chyba że rozpoczniemy wojnę totalną. To nie wchodziło w grę. Dziś możemy pomóc Ukrainie tylko poprzez zawieszenie broni i pokój - mówił. Co więcej, w ocenie Orbana popełniono błąd, pozwalając wierzyć Kijowowi, że sojusznicy będą stać u jego boku aż do zwycięstwa. - To nie jest prawda - stwierdził.

W wywiadzie poruszono również kwestię relacji na linii Węgry - Rosja. Viktorowi Orbanowi "wytknięto", że ten uważa Brukselę za większe zagrożenie niż Moskwę, jednak nie w kwestii wstąpienia na drogę wojenną.

- Łatwo jest osiągnąć racjonalne porozumienie z Rosją. Z ludźmi w Brukseli jest to prawie niemożliwe (...). Trudno jest usiąść z tymi, którzy chcą cię zniszczyć przy każdych wyborach - stwierdził premier Węgier.

Viktor Orban ufa Putinowi. "Dotrzymuje słowa"

Ponadto Orban przekonywał, że nie ma jakichkolwiek powodów, aby nie ufać Władimirowi Putinowi. - Zawarliśmy wiele porozumień. Putin zawsze dotrzymywał słowa. Doświadczenie ostatnich piętnastu lat pokazuje, że Węgry mogą zaufać Rosji - nadmienił. Polityk wskazał też, że podczas jednej z rozmów z przywódcą Rosji wprost zapytał, czy przeszkadza mu, że Węgry należą do NATO, czemu Putin miał zaprzeczyć.

W wywiadzie pojawił się także wątek Donalda Trumpa, który dwa tygodnie temu został zaprzysiężony na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Republikanin niemal natychmiast podpisał pierwsze rozporządzenia, zadowolenia z których nie krył Orban. - W ciągu ostatnich dziesięciu dni świat zmienił się bardziej, niż zwykle zmienia się w ciągu kilku lat. To jest tornado Trumpa - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Orban: Trump potrzebny do rozmów pokojowych

- Byliśmy pod presją Brukseli i Waszyngtonu. Kiedy dziesięciomilionowy kraj ma dwa buty dociśnięte do piersi, trudno mu przetrwać. Byliśmy czarną owcą Zachodu. Teraz okazuje się, że to, co robi Trump i to, co robiliśmy przez ostatnie piętnaście lat, to przyszłość. Jesteśmy szczęśliwi, zrelaksowani - ocenił Viktor Orban.

Premier Węgier wyraził też nadzieję, że zmiana władzy w USA przyczyni się do wzrostu inwestycji w jego kraju. Co więcej, polityk podkreślił również, że Donald Trump jest potrzebny do przeprowadzenia rozmów pokojowych Ukrainy z Rosją.

- Kiedy masz do czynienia z węzłem gordyjskim, musisz go przeciąć. Potrzebujesz silnego mężczyzny z mieczem. Nie chodzi już o to, jakie mamy pomysły. Trump musi usiąść z Rosją i Ukrainą i powiedzieć im: "Wprowadźmy zawieszenie broni. To jedyny sposób". Słabi przywódcy wywołują wojny, silni tworzą pokój - dodał Orban.

Źródło: "Neue Zuercher Zeitung"

