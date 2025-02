"Maksymalistyczne żądania". Rosja powtarza propagandę wobec NATO

Waszyngtoński think tank zauważył ponadto, że władze rosyjskie jasno wskazały "główne przyczyny" wojny - naruszenie naruszenie zobowiązań NATO do powstrzymania się od rozszerzania na Wschód. Analitycy są przekonani, że wskazuje to na to, iż "Kreml nadal realizuje ideę narzucania swojej woli i interesów" Stanom Zjednoczonym i Europie.