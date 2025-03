O planowanych zmianach informuje "Newsweek". Nad projektem pracuje zespół ds. obowiązków ucznia w resorcie edukacji. Podąża on za zaleceniami ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych . Ci proponują rezygnację z oceny z zachowania .

Aby to jednak zrobić, potrzebna jest zmiana przepisów. MEN nie chce robić tego gwałtownie, widząc jaką dezorientację w szkołach przyniosła likwidacja ocen z prac domowych bez okresu przejściowego. Dlatego też taki czas jest w tym przypadku planowany.

Jak zapewnia MEN - prace legislacyjne jeszcze nie trwają. Najpierw ustalona zostanie koncepcja, później dojdzie do konsultacji z nauczycielami. Planowo zmiany mają być wprowadzane w 2026 roku.

- Oceny z zachowania z jednej strony są reliktem , ale jak to zawsze bywa, jest pewne "ale" - mówi Interii Magdalena, nauczycielka w szkole podstawowej w Warszawie. Zastanawia się, czy uczniowie są przygotowani do tego, aby tworzyć samodzielnie ocenę opisową . I ogółem oceniać samego siebie.

Podkreśla, że dziś, w procesie oceny z zachowania jest też samoocena ucznia, przy czym nie spotkała się z przypadkiem, żeby uczeń ocenił siebie niżej niż na ocenę dobrą. - Jest do tego ocena klasy - środowiska, które widzi ucznia na co dzień - i nauczycieli uczących. Na koniec ocenę wystawia wychowawca - wyjaśnia. I dodaje, że w szkolnych statutach są zasady oceniania zachowania i z reguły są one dość obszerne.