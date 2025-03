Muszą opuścić Polskę. "Nagminnie łamali prawo"

Jak dodano, komendant placówki SG w Warszawie wydał im decyzje nakazujące opuszczenie terytorium RP pod rygorem przymusowego wykonania . Jednocześnie obaj Ukraińcy mają zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen na okres 5 i 8 lat.

"Jeden z mężczyzn został przymusowo doprowadzony do granicy i przekazany stronie ukraińskiej. Drugi postanowieniem sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu wydalenia z Polski" - poinformowali pogranicznicy.

Ukrainiec odstawiony na granicę. Zatrzymał go polsko-niemiecki patrol

"W Gubinie mundurowi wytypowali do kontroli volkswagena na polskich tablicach rejestracyjnych. Kierowcą był 21-letni Ukrainiec , który przyznał się, że przywiózł czworo nielegalnych migrantów na polsko-niemiecką granicę w Gubinie" - podała SG.

"Kierowca próbował również ukryć przed funkcjonariuszami woreczek z marihuaną i nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami " - dodano w komunikacie.

Jednocześnie Ukrainiec otrzymał decyzję zobowiązującą go do natychmiastowego powrotu i zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen przez 10 lat.