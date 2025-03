Według informacji niemieckiego dziennika w ubiegły piątek służby celne skonfiskowały pływający pod banderą Panamy tankowiec Eventin , który od połowy stycznia jest zakotwiczony u wybrzeży Rugii. To jednostka należąca do tzw. floty cieni.

"I w ten sposób wysyła sygnał do Moskwy " - napisał dziennik "Spiegel'.

Służby celne na mocy nakazu wydanego przez Generalną Dyrekcję Celną zajęły tankowiec wraz z ładunkiem - około 100 tys. ton ropy naftowej o wartości 40 mln euro . Od teraz ponad 270-metrowy tankowiec to własność niemiecka.

Jednostka została odholowana do portu w styczniu, gdy płynąc z rosyjskiego portu Ust-Ługa przez Morze Bałtyckie do Egiptu uległa awarii i straciła możliwość manewrowania. Statek dryfował około 15 km od niemieckiej wyspy Rugia. Był w złym stanie technicznym. Pojawiły się obawy, że może dojść do wycieku ropy.