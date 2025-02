W trakcie konferencji prasowej premier Węgier wraz z polityk AfD krytykowali działania Unii Europejskiej , która ich zdaniem, prowadzi kraje członkowskie do poważnych problemów gospodarczych i społecznych .

Węgry. Orban rozmawiał z szefową AfD

- Jeśli przyjrzymy się programowi AfD, zobaczymy, że wszystkie jego ważne punkty byłyby korzystne dla Węgier . Dobrze byłoby, gdyby udało się zrealizować je we wszystkich obszarach: od migracji po politykę energetyczną - stwierdził, dodając, że ma nadzieję na powstanie w Berlinie nowego rządu, który nie pozwoli Brukseli "uciskać narodów europejskich" .

- My, jako Alternatywa dla Niemiec, widzieliśmy pogorszenie stosunków z naszymi najbliższymi sąsiadami . Przede wszystkim z Węgrami, ale także z naszymi byłymi partnerami, wielkimi mocarstwami: USA, Rosją i Chinami. Moim głównym zadaniem, podobnie jak zadaniem naszej partii, jest znacząca poprawa i przywrócenie tych stosunków . Dlatego przyjechałam do waszego pięknego miasta Budapesztu - podkreśliła.

Węgry. Orban wzywa do negocjacji w Trumpem

W dalszej części konferencji węgierski premier podniósł kwestię negocjacji w kwestiach gospodarczych z Donaldem Trumpem . Jego zdaniem Europa boi się rozmawiać z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, co finalnie doprowadzi do zerwania bliskiej współpracy na linii USA - Europa .

- Problem polega na tym, że przywódcy UE i instytucje UE siedzą jak tchórzliwe króliki w bruździe, jakby czekając na swój los. Ale tchórzliwe króliki nie mają przyszłości. Siedzimy jak przed wężem, czekając, co zrobi amerykański prezydent, a to jest najgorsze, co możemy zrobić - przekonywał szef rządu w Budapeszcie.