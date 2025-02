Niemal 45 proc. Polaków nie wierzy w to, że ewentualny pokój lub zawieszenie broni w Ukrainie mogą być trwałe, a ponad 15 proc. uważa, że do porozumienia w ogóle nie dojdzie - wynika z najnowszego sondażu. Tymczasem Kijów znajduje się pod coraz większą presją ze strony Amerykanów, którzy dążą do zakończenia rosyjsko-ukraińskich "za wszelką cenę".