Nowych posłów i senatorów, w całym kraju, będziemy wybierać 15 października w wyborach parlamentarnych 2023. Niemniej, chętni z Wieruszowa już teraz mogą oddać swoje głosy na konkretne ugrupowania. Szczęśliwcy załapią się również na nagrody. Prawybory, bo tak nazywa się inicjatywa, to także okazja wsparcia dla konkretnych komitetów, a nie polityków. To już trzecia edycja imprezy, pierwsza odbyła się jeszcze w 1997 r.

"Wtedy właśnie zorganizowano pierwsze w tym mieście prawybory, które mocnym echem odbiły się w mediach i mogły wpłynąć na wynik oficjalnych wyborów. Już kilka dni przed tym wydarzeniem do Wieruszowa przyjechały sztaby wyborcze i dziennikarze z najważniejszych redakcji. W dniach poprzedzających prawybory w Wieruszowie politycy zorganizowali zmasowaną i agresywną kampanię wyborczą" - zachwalają organizatorzy.

W latach 90. Wieruszów odwiedzili m.in. ówczesny premier Włodzimierz Cimoszewicz, Marian Krzaklewski, Józef Oleksy czy Władysław Frasyniuk. Na kolejną edycję trzeba było poczekać do 2019 r., ale gmina nie ma powodów do narzekań. Nie dość, że na miejscu pojawiło się ok. 40 kandydatów, to jeszcze wynik głosowania niemal odpowiadał ogólnokrajowemu rezultatowi późniejszych wyborów. Był mu bliższy niż średni błąd rozpatrywanych dziesięciu sondaży. W związku z tym Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego nagrodziło miasto.

"Głosowanie pozwala później narzekać"

Chociaż wyniki głosowania z Wieruszowa formalnie nie przekładają się na elekcje z 15 października, politycy podchodzą do sprawy dość poważnie i robią, co mogą, żeby zachęcić potencjalnych wyborców.

- Przykładowo: Konfederacja stawia na grilla, PSL na food truck ze zdrowym jedzeniem, Polska 2050 przygotowała lemoniadę, a Platforma fotobudkę. Co najciekawsze, jedyna partia, która oficjalnie nie zadeklarowała chęci udziału w imprezie to PiS - mówi nam Marek Patyk z gminy Wieruszów.

Rafał Przybył, burmistrz miasta, podkreśla walory edukacyjne i promocyjne imprezy. - Zachęcamy do głosowania, pozwala nam to bowiem później brać udział w dyskusjach, np. narzekać czy chwalić - powiedział Interii włodarz. - To politycy mają się bić o nas, a nie my o nich. To oni mają walczyć o lepsze jutro dla Polaków - podkreśla.

Wygląda na to, że ogólnopolscy działacze doskonale rozumieją przekaz płynący z województwa łódzkiego. A na pewno nie chcą omijać okazji, która potencjalnie może im zapewnić kolejnych wyborców.

- Miasto należy do mojego okręgu wyborczego, ale pojawiają się tu politycy znani w całym kraju. Przyjedzie m.in. Robert Biedroń - mówi nam Paulina Matysiak z Nowej Lewicy. - Spotykamy się z mieszkańcami, jak mówią włodarze, w Wieruszowie, jak w soczewce, widać całą Polskę - uważa.

Cezary Tomczyk, PO: - Z pewnością miejscowość zyskała na popularności ze względu na prawybory. To impreza swoista, regionalna, miejska i dlatego się w nią angażujemy. To o tyle ciekawe, że do Wieruszowa przyjeżdżają politycy z różnych stron świata - stwierdził polityk.

Komisja Wyborcza w wieruszowskim domu kultury zaczęła pracę o godz. 8 i popracuje przez 10 godzin. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników prawyborów zaplanowano na godz. 19:30. Organizatorzy przygotowali też "kiełbasę wyborczą", czyli voucher na leczo. Głosujący mogą też wygrać hulajnogę elektryczną, rower czy wyciskarkę do owoców. Każda osoba, która przyprowadzi dziesięć osób biorących udział w głosowaniu może też liczyć na maskotkę miejską - koziołka Klementynę.

