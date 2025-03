Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy kategorycznie zaprzeczył informacjom o rzekomym okrążeniu swoich jednostek w obwodzie kurskim . Według niego doniesienia te "są nieprawdziwe i zostały stworzone przez Rosjan w celach politycznych oraz po to, by wywrzeć presję na Ukrainę i jej partnerów " - podkreślono w piątkowym komunikacie opublikowanym na portalu X.

Zdaniem ukraińskiego dowództwa sytuacja w regionie nie uległa znaczącej zmianie . "Nasze jednostki przegrupowały się, zajęły korzystniejsze pozycje obronne i realizują swoje zadania bojowe" - poinformowano. Jak podano, w ciągu ostatniej doby doszło do 13 starć bojowych w rejonie Kurska , ale ukraińskim siłom nie grozi okrążenie .

Do sytuacji w regionie odniósł się później także Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy przyznał, że sytuacja w obwodzie kurskim jest "bardzo trudna", ale podkreślił, że walki na innych odcinkach frontu wcale nie są łatwiejsze. - Nasza ofensywa zmusiła Rosjan do przerzucenia części wojsk z innych rejonów, co osłabiło ich nacisk w kluczowych miejscach, takich jak Pokrowsk - powiedział Zełenski. Zaznaczył również, że ukraińscy żołnierze wciąż kontrolują ważne punkty strategiczne w regionie.