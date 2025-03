Agencja Reutera informuje, iż Zełenski nadmienił też, że kwestie dotyczące terytorium zostały omówione podczas spotkania delegacji Ukrainy i USA Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej, jednak jego zdaniem "będzie to wymagało trudnego dialogu" .

W rozmowie z dziennikarzami w Kijowie prezydent Ukrainy oświadczył, że chce, aby relacje między nim a Donaldem Trumpem były "normalne", po tym, jak końcem lutego w Gabinecie Owalnym doszło do burzliwej rozmowy. - Bliskie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi są bardzo ważne dla Ukrainy (...) Potrzebujemy normalnych i skutecznych relacji - dodał Zełenski.

Przywódca Ukrainy zamieścił także w sieci wpis, w którym podkreślił, że USA mogą wywrzeć wystarczającą presję na Rosję , aby ta zakończyła wojnę. " Władimir Putin sam nie zakończy wojny . Ale siła Ameryki wystarczy, by tak się stało. Potrzebne są zdecydowane kroki. Należy wywrzeć silną presję na jedynego, który chce kontynuować tę wojnę" - wskazał.

W ocenie Wołodymyra Zełenskiego "Putin nie może wycofać się z tej wojny, ponieważ nic więcej by mu nie pozostało". "Dlatego teraz robi wszystko, co może, by sabotować dyplomację, stawiając od samego początku ekstremalnie trudne i nieakceptowalne warunki, nawet przed zawieszeniem broni" - napisał w mediach społecznościowych.