Kadencja Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu, a prezydent zamierza pożegnać się z urzędem mocnym akcentem, czyli wizytą Donalda Trumpa w Polsce - najpewniej w czerwcu, zaraz przed szczytem NATO w Hadze . Od dłuższego czasu wraca jednak pytanie, co obecna głowa państwa będzie robiła na emeryturze i czy w ogóle zamierza się na nią wybrać.

- Mówiło się o Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim , o tym, że Amerykanie gdzieś się uśmiechną i załatwią pracę w Organizacji Narodów Zjednoczonych , że będzie za chwilę składał CV do różnych instytucji. Prezydent mówił publicznie 1 marca, że na niego zawsze będzie można liczyć, a na emeryturę się nie wybiera - przypomniał Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu Interii "Polityczny WF" .

Według niego ktoś, kto spędził 10 lat, urzędując przy Krakowskim Przedmieściu , "nie jest już zdolny do tego, żeby pojechać do Lubrańca, pod Sieradz, jeszcze gdzieś indziej i robić kampanię". Tymczasem - zgodnie z ustaleniami Marcina Fijołka - Duda uważa jednak inaczej .

Jak wskazał dziennikarz, dla prezydenta odpada w przyszłości rola partyjnego działacza. - Nie chce kandydować w wyborach , nie chce być posłem, europosłem, nie chce się ubiegać i szarpać o miejsce na liście wyborczej - pewnie PiS. On nie chce na to pójść - podkreślił.

Ten plan mógłby się ziścić, jeśli przyszły rząd utworzyłyby PiS, Konfederacja oraz "być może część PSL-u". - Kiedyś Andrzej Duda mówił o "koalicji polskich spraw". To byłaby przestrzeń, do której mógłby wtedy wrócić, jako człowiek, który byłby do zaakceptowania - choć nie jako pierwszego wyboru - i przez PiS, i Konfederację, i może nawet przez PSL - wymienił.