Z informacji ujawnionych przez portal Axios wynika, że amerykańska służba imigracyjna (ICE) boryka się z deficytem budżetowym na poziomie niemal 2 miliardów dolarów . Pomimo przyznania agencji dodatkowych 500 milionów dolarów w ramach prowizorycznego budżetu kwota ta nie pokrywa jej podstawowych potrzeb operacyjnych do końca września.

Jak donosi Axios, problem wynika z polityki imigracyjnej administracji Trumpa , która zakłada m.in. podwojenie liczby miejsc w ośrodkach detencyjnych do 100 tysięcy oraz zwiększenie liczby lotów deportacyjnych. W efekcie Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) może być zmuszony do przesunięcia funduszy z innych agencji, takich jak Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego czy Straż Przybrzeżna.

- Powiedziano nam, że do końca roku wystąpi znaczący deficyt. Musimy podjąć działania, aby dostosować budżet na kolejny rok i umożliwić kontynuację pracy ICE - powiedziała senator Katie Britt cytowana przez Axios. - Przestrzeń w ośrodkach detencyjnych staje się ogromnym problemem . Samo zatrzymanie ludzi na kilka dni w trakcie procedur oraz organizowanie ich lotów deportacyjnych jest niezwykle drogie - zauważa z kolei senator James Lankford.

Problemy finansowe dotykają nie tylko amerykańskie agencje imigracyjne. Według informacji podanych przez AFP Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), należąca do ONZ, musi zredukować 20 proc. personelu w swojej genewskiej siedzibie i zamknąć kluczowe programy humanitarne , od Mjanmy po Jemen.

Masowe zwolnienia są bezpośrednim skutkiem cięć w amerykańskiej pomocy zagranicznej, co osłabiło zdolność agencji do realizacji misji ratunkowych i pomocy uchodźcom. - Całe jednostki zostały zlikwidowane, co oznacza ogromną utratę wiedzy i doświadczenia - twierdzi jedno ze źródeł cytowanych przez portal Devex.