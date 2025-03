Politycy w środę zorganizowali konferencję prasową przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, podczas której Ziobro zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi, że "spod swojego palca przekazał na pomoc powodzianom 40 mln zł Jerzemu Owsiakowi i jego fundacji". Stwierdził też, że spółki skarbu państwa "zostały zmuszone" do przekazania kolejnych środków na rzecz WOŚP.

Jerzy Owsiak zdementował te informacje tego samego dnia. - Nigdy nie otrzymaliśmy od jakiegokolwiek urzędnika piastującego obecnie urząd 40 mln zł - przekazał i to samo napisał w mediach społecznościowych. Zapowiedział, że zwróci się do banku, w którym swoje konta ma fundacja, o potwierdzenie, że żadnej tego typu wpłaty nie było. W czwartek mBank , który obsługuje WOŚP, wydał zaświadczenie , że żadnej tego typu wpłaty nie było .

Szef Orkiestry skomentował w piątek w mediach społecznościowych przeprosiny Ziobry i jego współpracowników. "A tak swoją drogą prawnik, a co najważniejsze były minister sprawiedliwości, wydaje sądy nie tylko bez procesu, ale też bez przeprowadzenia postępowania dowodowego" - stwierdził. Odniósł się też do fragmentu przeprosin polityków zawierającego informacje o wspieraniu WOŚP przez spółki Skarbu Państwa.

"Dalej w komunikacie powtórka banialuków , które już drugi raz zostały wystosowane jako zapytania poselskie do naszej Fundacji (przypominam także autorom tych przeprosin, że Fundacja nie jest Fundacją Jerzego Owsiaka, tylko Fundacją "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy") i na które po raz drugi odpowiedzieliśmy wyczerpująco. Najważniejsze w tym komunikacie to magiczne słowo PRZEPRASZAMY !!!" - podkreślił.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była zaangażowana w pomoc powodzianom od pierwszych dni powodzi we wrześniu 2024 roku. Na wstępie tych działań Owsiak poinformował, że fundacja uruchamia swoje środki w wysokości 40 mln zł na zakup środków pierwszej potrzeby w związku z powodziami na południu Polski . Na briefingu z udziałem premiera Donalda Tuska ogłosił, że utworzono konto zbiórki, której celem jest dodatkowe wsparcie.

W styczniu w oświadczeniu Owsiak podkreślił, że 40 mln zł to była oferta fundacyjna. - W momencie, kiedy ruszyła powódź, natychmiast zaoferowaliśmy nasze pieniądze, z naszego konta. To nie były pieniądze zbiórkowe - powiedział. Jak dodał, wówczas fundacja wydała na ten cel ponad 39 mln zł 361 tys. zł - z czego nieco ponad 32 mln zł to pieniądze ze zbiórki.