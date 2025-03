Tajemnicza wizyta Elona Muska. Media opisują szczegóły

Elon Musk złożył w środę niezapowiedzianą wizytę w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) i spotkał się z jej szefem - poinformował rzecznik tego organu. Stało się to kilka dni po tym, jak Musk wezwał do przebudowy kadrowej instytucji. Media spekulują, że to kolejny cel, gdzie Musk szuka oszczędności.