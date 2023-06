Szef Wojskowego Biura Historycznego wypowiada się w podobnym tonie. Jak usłyszała Interia, prof. Sławomir Cenckiewicz "ubolewa nad zachowaniem dwóch rozmówców". Przypomina, że zarówno Browder jak i Lucas wiedzieli, jaki film przygotowują polscy autorzy: w zamyśle produkcja miała dotyczyć resetu i polskiej polityki względem Wschodu. Jak tłumaczy, twórcy chcieli konfrontować swoich rozmówców z dokumentami, które odnaleźli w archiwach.

- Dla mnie Edward Lucas - w mniejszym stopniu Bill Browder, który jest jakby sytuacyjnym wrogiem Putina - niezależnie od oceny polskiej prawicy, rządów PiS i przyjaźni z Radosławem Sikorskim, zawsze przestrzegał przed resetem, m.in. w książce "Nowa Zimna Wojna" i "Podstęp" - powiedział Interii prof. Sławomir Cenckiewicz. - W swoich publikacjach przekazywał bardzo wiele informacji o tym, jak Rosjanie wykorzystują chwiejną lub prorosyjską politykę Unii Europejskiej dla własnych celów. To wszystko powoduje, że bardzo ubolewam nad jego reakcją - podkreśla.

"Kapiszon" bez działaczy PO

Prof. Stanisław Żerko jest specjalistą w zakresie polityki zagranicznej i historii stosunków międzynarodowych Instytutu Zachodniego. Jest znany zarówno z krytyki PiS jak i PO. Na "Resecie" nie zostawia suchej nitki. W jego opinii, produkcja TVP jest... nudna.

- Przyjmujący konwencję Bogusława Wołoszańskiego ze słynnego cyklu Sensacje XX wieku redaktor Michał Rachoń z TVP Info, mimo śmiertelnej powagi, jaką zachowywał, śmieszył - uważa naukowiec. - Film mocno przewidywalny, realizowany natrętną reżyserią. Kto ma być zły, a kto dobry, podkreślała muzyka: łagodna i podniosła w przypadku działaczy PiS-u, a rodem z horroru w przypadku polityków PO. Gdy ukazywano Tuska, rwał się nawet obraz, pojawiały się rysy na wizji, by podkreślić, że to on jest szwarccharakterem - uważa.

W opinii historyka, polityczne zarzuty przedstawione w serialu dokumentalnym to "kapiszon". Jak stwierdził w rozmowie z Interią, trudno zarzucać Donaldowi Tuskowi chęć poprawy złych stosunków z Rosją.

- Przecież takie gesty wykonywali także bracia Kaczyńscy. W premierowym odcinku sensacją miał być dokument autorstwa dyrektora w MSZ Jarosława Bratkiewicza, z czego nie wiadomo dlaczego realizatorzy uczynili jakąś ponurą sensację - mówi nam Żerko. - Zaczekajmy jednak na kolejne odcinki, którymi TVP będzie nas katować przez kolejne tygodnie kampanii wyborczej. Może się rozkręci, jak mówił bohater jednej ze znanych komedii Juliusza Machulskiego - dodaje.

Jak na takie zarzuty odpowiada Cenckiewicz? Dlaczego autorzy "Resetu" nie wzięli pod uwagę działań polityków PiS? - Jestem zdumiony reakcją niektórych liderów opinii a nawet historyków i badaczy dyplomacji, którzy w całej dyskusji o resecie realną politykę, opartą na wytycznych i decyzjach zestawiają, albo sprowadzają do kwestii symbolicznych, jak zdjęcie tego czy innego polityka z Putinem lub kwestii planowanego wyjazdu prezydenta Kaczyńskiego z Jaruzelskim do Moskwy na święto 9 maja 2010 r. Nie zajmujemy się tym, bo nam chodzi o odtworzenie prawdziwej polityki i odsłonięcie jej kulisów - odpowiada szef WBH.

Jak tłumaczy Interii prof. Sławomir Cenckiewicz, działania tzw. pierwszego PiS, w kontekście rosyjskim, to przede wszystkim zastrzeżenie do mandatu dotyczącego negocjacji handlowych między Unią Europejską, a Rosją (chodzi u umowę PCA-2 i plany budowy gazociągu północnego - red.).

- To jest realna polityka. Mój szacunek dla Anny Fotygi oraz Pawła Kowala wynika z ich rzeczywistej pracy w tym kierunku, by pokazać, czym Rosja jest dla wolnego świata i jak niebezpieczna może być w przyszłości - mówi nam jeden z reżyserów "Resetu". - Chodzi o to, jaka polityka była realizowana i porównanie tych dwóch polityk - Kaczyńskiego i Tuska - obrazuje przepaść między tą pierwszą a tą drugą przebraną w reset z Moskwą - podkreśla.

Tajne czy dla wszystkich?

W opinii prof. Żerki, twórcy "Resetu" pokazują dokumenty, które nie są dostępne innym badaczom. - Każdy historyk musi sobie zadać pytanie, czy dokumenty relacjonowane w serialu nie zostały dobrane pod tezę. Jakie dokumenty pominięto, których fragmentów nie zaprezentowano, bo kłóciły się one z "przesłaniem" serialu - mówi Interii profesor z Instytutu Zachodniego.

Jak usłyszeliśmy od historyka, materiały gromadzone po 1990 r. są tajne. - Wchodzę w skład Komitetu Redakcyjnego wydawanej przez PISM kilkudziesięciotomowej serii "Polskie Dokumenty Dyplomatyczne", obejmującej lata 1918-1989. Każdy tom to kilkaset dokumentów. Na jednym z posiedzeń tego gremium przedmiotem dyskusji była kwestia kontynuowania serii tak, aby można było wyjść poza rok 1989 - opowiada nam Żerko. - Przeszkodę stanowiła właśnie klauzula tajności. Chciałbym wiedzieć, czy ta klauzula zostaje zdjęta jedynie w przypadku takich przedsięwzięć, jak ten atakujący obecną opozycję i emitowany przed wyborami serial - dodaje.

Zarzuty dotyczące niejawności prezentowanych dokumentów zaskakują jednak prof. Cenckiewicza. - Niewielu z krytyków wie, o czym mówi, bo większość materiałów, którymi dysponujemy, do których dotarliśmy, jest jawnych i w sumie nigdy nie było klauzulowanych. To zresztą ciekawa obserwacja, jak państwo często w najważniejszych sprawach swojego bytu i bezpieczeństwa może nie korzystać z niejawnej komunikacji na taką skalę - uważa szef WBH. - Ciekawostką jest fakt, że Radosław Sikorski, kiedy odchodził z MSZ kopiował a nawet odtajniał wiele dokumentów. W tym sensie prof. Stanisław Żerko nie wie, o czym mówi, kiedy stara się dowieść, że wszystko po 1989 r. jest tajne - stwierdził.

Zapytaliśmy, dlaczego autorzy "Resetu" nie rozmawiali z politykami PO , którzy w ich produkcji grają pierwsze skrzypce. Jak usłyszeliśmy, politycy i dyplomaci zbliżeni do tej formacji nie byli chętni do rozmowy.

Jakub Szczepański