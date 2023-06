"Nędzna insynuacja" vs. "świetna robota". Politycy o "Resecie"

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

"Nędznie szyta insynuacja powierzona w dodatku dwóm gamoniom" vs. "Wyją, to znaczy, że świetna dziennikarska robota" - między innymi tak skrajne opinie - w zależności od przynależności do formacji politycznej - pojawiły się w sieci po premierze serialu dokumentalnego "Reset", mającego przedstawiać "nieznane dokumenty i sensacyjne fakty na temat polsko-rosyjskiego resetu lat 2007-2015". W pierwszym odcinku przypomniano między innymi dokument MSZ przygotowany na spotkanie Radosława Sikorskiego z Siergiejem Ławrowem.

Zdjęcie "Reset" miał premierę w poniedziałek / screeny z TVP Info i Twittera / YouTube