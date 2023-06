Pierwszy odcinek zapowiadanego jako serial dokumentalny "Resetu" wyemitowano na antenie TVP Info i TVP1 w poniedziałek o 21:30. Pracowali nad nim m.in. dziennikarz Michał Rachoń i historyk Sławomir Cenckiewicz kojarzeni z prawicowymi poglądami.

Poświęcony był politycznym zbrodniom Władimira Putina. Punktem wyjścia było morderstwo Aleksandra Litwinienki. Pokazano też biznesy przywódcy Rosji oraz proces jego "wzrastania".

Znalazła się w nim też część o "polsko-rosyjskim resecie z lat 2007-2015" w kontekście relacji Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Przypomniano między innymi dokument MSZ przygotowany na spotkanie Radosława Sikorskiego z Siergiejem Ławrowem.

Reklama

Odcinają się od "Resetu"

Politycy różnych opcji wyrazili skrajne opinie o produkcji. Odniosły się do niej również dwie osoby, których wizerunek i nazwisko wykorzystano w "Resecie".

"Jestem bardzo rozczarowany, że polski dokument zatytułowany 'Reset', w którym udzielałem wywiadu, jest wykorzystywany do atakowania Radosława Sikorskiego i określania go mianem prorosyjskiego i próby wykluczenia go z polskiej polityki. Nie przypominam sobie wielu ludzi, którzy byli bardziej skuteczni w kontrowaniu Putina niż Radek" - podkreślił Bill Browder, amerykański finansista, inwestor i autor książek.