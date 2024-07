Wybory prezydenckie w USA 2024. Kim jest wiarołomny elektor?

Wiarołomny elektor to członek Kolegium Elektorów, który nie głosuje zgodnie z wynikami głosowania w swoim stanie lub z zobowiązaniem do głosowania na określonego kandydata swojej partii . Wiarołomni elektorzy mogą oddać głos na innego kandydata niż ten, który wygrał w ich stanie lub którego obiecali popierać.

Wybory prezydenckie w USA. Kim jest niezobowiązany elektor?

Niezobowiązany elektor (unpledged elector) to z kolei członek Kolegium Elektorów, który nie jest zobowiązany do głosowania na konkretnego kandydata na prezydenta lub wiceprezydenta. Oznacza to, że taki elektor może swobodnie oddać głos na dowolnego kandydata podczas posiedzenia Kolegium Elektorów.