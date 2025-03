Lokale wyborcze na terenie 10 dzielnic Krakowa, w tym Starego Miasta, zostały zamknięte o godz. 21:00 w niedzielę. Frekwencja w wyborach wyniosła 16,52 proc. Uprawnionych do głosowania było prawie 303 800 osób z południowych i zachodnich dzielnic Krakowa, a także z dzielnicy Stare Miasto.

"Brawo Kraków, brawo Monika Piątkowska! Zdobyć w tych okolicznościach ponad połowę głosów, wyraźnie więcej niż PiS i Konfederacja razem, to jest coś. Ale to jest Kraków, nie kraj. Więc ciesząc się, traktujmy ten wynik też jak ostrzeżenie. Przed nami naprawdę wielkie wyzwanie" - napisał na platformie X.

Kraków. Wybory uzupełniające do Senatu. Pięć postulatów Piątkowskiej

Trzy z nich dotyczą stricte Krakowa - to: zapewnienie finansowania na: budowę metra; wyposażenie lotniska w Balicach w system naprowadzania kategorii III, umożliwiający widoczność we mgle na 100 metrów; oraz na budowę trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej.

Dwa ogólnopolskie postulaty Piątkowskiej dotyczą praw kobiet i bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o prawa kobiet, to kandydatka popierana przez KO zapowiedziała działania szczególnie na rzecz wyrównania płac kobiet z płacami mężczyzn na tych samych stanowiskach. Spośród kwestii bezpieczeństwa szczególnie ważne dla Piątkowskiej jest bezpieczeństwo żywnościowe - zapowiedziała starania na rzecz przywrócenia gospodarki żywnościowej jako odrębnego działu w ustawie o działach administracji rządowej.

Kraków. Wybory uzupełniające do Senatu. Premier mówił o "teście mobilizacji"

Głosowanie odbywało się w 239 okręgowych komisjach wyborczych, tych samych, co podczas pozostałych wyborów. Na liście kandydatów do Senatu znaleźli się: Adam Roman Berkowicz z Konfederacji, Mateusz Małodziński popierany przez PiS, Monika Jadwiga Piątkowska popierana przez KO, PSL i Lewicę oraz Ewa Sładek z partii Razem. Małodziński w 2023 r. startował w wyborach do Senatu w Krakowie, jednak przegrał z Bogdanem Klichem.